ALGODÃO/CEPEA: Movimento de baixa no preço se intensifica neste começo de mês

Cepea, 10/05/2023 – O movimento de baixa nos preços do algodão em pluma, que vem ocorrendo desde meados de fevereiro deste ano, se intensificou neste começo de maio. Segundo pesquisadores do Cepea, os atuais patamares internos voltaram a ficar abaixo da paridade de exportação, contexto que leva agentes a vender a pluma ao mercado externo em detrimento de negociá-la no doméstico. Tradings consultadas pelo Cepea aproveitaram o momento para efetuar novas aquisições, elevando a liquidez, inclusive para lotes de algodão com característica e/ou qualidade inferior. Apesar da movimentação para o mercado externo, as transações no Brasil para pronta-entrega ainda estão lentas, devido ao baixo interesse de indústrias domésticas, que seguem sinalizando dificuldades de comercialização dos manufaturados. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

Fonte: Diárias de Mercado