ALGODÃO/CEPEA: Média do Indicador segue estável

Cepea, 23/02/2023 – Os preços médios mensais do algodão em pluma estão praticamente estáveis há quatro meses. Depois da queda expressiva de 14,6% de setembro/22 para outubro/22, a média mensal do Indicador CEPEA/ESALQ, com pagamento em 8 dias, vem, desde novembro, operando nas casas de R$ 5,20 e R$ 5,30/libra-peso. De acordo com pesquisadores do Cepea, esse cenário é influenciado pela paridade de exportação, mesmo diante de oscilações um pouco maiores para o Índice Cotlook A e o dólar. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

