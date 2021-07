ALGODÃO/CEPEA: Indicador sobe 7,46% na parcial deste mês e recupera queda de junho

Cepea, 14/07/2021 – As cotações do algodão em pluma estão em alta em julho e já recuperaram as baixas verificadas no mês anterior, conforme apontam dados do Cepea. O Indicador CEPEA/ESALQ, com pagamento em 8 dias, subiu 7,46% no acumulado de julho, fechando em R$ 5,0414/lp na terça-feira, 13 – em junho, o recuo havia sido de 7%. Apesar de a colheita da nova safra ter sido iniciada no Brasil, a oferta de pluma no spot nacional ainda é baixa, contexto que tem dado impulso aos valores. Além disso, um percentual expressivo da produção já está comprometido, especialmente para exportação. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)