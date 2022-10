ALGODÃO/CEPEA: Indicador recua 7% nesta parcial do mês

Cepea, 13/10/2022 – As cotações do algodão em pluma estão em queda neste início de outubro, conforme indicam informações do Cepea. O Indicador CEPEA/ESALQ, com pagamento em 8 dias, recuou 7,11% nesta parcial do mês (de 30 de setembro a 11 de outubro), fechando a R$ 5,2558/lp nessa terça-feira, 11. Com esse consistente movimento de desvalorização da pluma no mercado interno, além da oscilação nos preços externos e da disparidade entre as ofertas de compradores e os pedidos de vendedores no Brasil, os negócios no mercado doméstico estão lentos. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

