ALGODÃO/CEPEA: Com retomada gradual de agentes, preço se mantém firme

Cepea, 11/01/2023 – Agentes do mercado de algodão em pluma vêm retomando as atividades de forma gradual; no entanto, a liquidez ainda está baixa neste início de ano. Segundo pesquisadores do Cepea, nos últimos dias, enquanto compradores seguiram observando o andamento do mercado e ajustando os planejamentos para 2023, vendedores, por sua vez, até sinalizaram interesse nas negociações, disponibilizando um volume maior de lotes, mas a preços firmes. Quanto aos preços, avançaram nos últimos dias, influenciados pelos aumentos na Bolsa de Nova York (ICE Futures), devido ao enfraquecimento do dólar e à valorização do petróleo, o que também pode elevar a liquidez interna. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

