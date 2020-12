ALGODÃO/CEPEA: Com produtor mais flexível, preço cai

Cepea, 09/12/2020 – Diante das recentes quedas do dólar frente ao Real, parte dos vendedores esteve mais flexível nos valores pedidos pelo algodão em pluma no mercado brasileiro. No entanto, muitas indústrias consultadas pelo Cepea estão recuadas e sem interesse em compras neste ano – as que necessitam de pluma adquirem apenas pequenos volumes. Nesse cenário, o ritmo de negociações está lento neste início de dezembro e o preço, em queda. Entre 30 de novembro e 8 de dezembro, o Indicador do algodão em pluma CEPEA/ESALQ, com pagamento em 8 dias, recuou 3,97%, para R$ 3,8436/lp nessa terça-feira, 8. Fonte: Cepea – www.cepea.esalq.usp.br