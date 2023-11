Algazarra Coral realiza concerto ‘Vozes pela Paz’ na Igreja de São Gonçalo em Vitória

Sediado no bairro Itararé, em Vitória, o Algazarra Coral é formado em sua maioria por moradores do Território do Bem, região da capital onde a população empenha-se para desconstruir o estigma da violência, sobretudo em função de conflitos armados entre facções criminosas. Na luta pela paz, uma das armas é a música – o canto, em especial. Por meio da arte, muitas vozes se fazem ouvir, expressando o amor pela vida, o desejo por dignidade e bem-estar social.

Nesse diapasão, o grupo realiza no próximo sábado (11) o concerto “Vozes pela Paz”, espetáculo infantojuvenil estrelado pelos integrantes do Algazarra Coral. A apresentação acontece a partir das 19h30, na Igreja de São Gonçalo, Centro de Vitória, com entrada gratuita.

Criado em 2011, o coral já enfrentou inúmeras adversidades devido a situações de violência urbana na região onde, recentemente, ônibus deixaram de circular, escolas suspenderam suas aulas e até igrejas cancelaram seus cultos religiosos. A situação se refletiu também nas atividades do Algazarra, que se viu forçado a cancelar ensaios para não colocar em risco os coristas e seus familiares. Com isso, o primeiro concerto acabou sendo adiado.

Com preparação vocal sob responsabilidade das cantoras Priscila Aquino e Sara Liquer, além de acompanhamento por Juca Magalhães (ao piano) e Bruna Leite (na percussão), o Algazarra Coral tem direção musical e regência da maestra Alice Nascimento. Ao todo, 30 integrantes com idades entre 6 e 16 anos formam o time de coristas. Alguns deles, mais experientes, formam um “madrigal” que apresenta obras eruditas mais avançadas, que passam, por exemplo, pelo impressionismo francês de Gabriel Fauré e pelo barroco inglês de Henry Purcell.

No repertório do concerto “Vozes pela Paz”, está a inédita “No Passo do Congo”, obra concebida com arranjo do maestro Cezar Elbert e escrita especialmente para o Algazarra tendo como base as toadas de congo da banda Amores da Lua, a mais antiga de Vitória, sediada no bairro Santa Martha.

O concerto tem patrocínio da ES Gás, viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC), da Secretaria da Cultura (Secult), além de apoio da Igreja de São Gonçalo.

Serviço:

Concerto “Vozes pela Paz”

Com Algazarra Coral

Quando: 11/11 (sábado)

Horário: às 19h30

Local: Igreja de São Gonçalo, Rua Cosme Rolim, 56, Centro de Vitória

Entrada gratuita

Fonte: GOVERNO ES