Alfredo e Lúcio partem para a guerra em “Éramos Seis”

Em ” Salve-se Quem Puder “, Rafael (Bruno Ferrari) irá se emocionar ao ouvir a voz da noiva que está desaparecida, no capítulo deste sábado (15). Alexia (Deborah Secco) irá pedir um emprego na empresa dele e falará que foi Kyra (Vitória Strada) quem a indicou. A atriz irá mostrar para o empresário um áudio da decoradora e ele ficará mexido.

Rafael irá se emocionar com áudio de Kyra em "Salve-se Quem Puder"

Após o encontro com Rafael, Alexia irá contar para Kyra o que ela viu. A atriz de novelas irá afirmar que o noivo da colega continua apaixonado e o sentimento dele não mudou desde que as moças tiveram que entrar no programa de proteção a testemunhas e desaparecer do mapa.

Por um lado, Kyra recebeu uma boa notícia, mas já Alexia está passando raiva. Ela irá se revoltar com uma entrevista da irmã, Petra (Bruna Guerin), que ficou com o papel dela na novela. A atriz pode ter perdido o trabalho antigo, mas na nova ocupação ela terá o apoio de Marieta (Prazeres Barbosa).