ALFACE/CEPEA: Perdas por geada já resultam em alta dos preços

Cepea, 27/07/2021 – As perdas provocadas pelas geadas nas regiões produtoras de alface de São Paulo na semana passada (de 19 a 23/07) já refletiram na alta das cotações na Ceagesp. O preço da crespa registrou aumento de 11,52%, com média de R$ 18,40/cx com 24 unidades, enquanto a americana teve valorização de 6,25%, a R$ 22,10/cx com 18 unidades. A alta só não foi mais intensa porque, segundo atacadistas consultados pelo Hortifruti/Cepea, a procura foi fraca e a qualidade dos produtos está baixa. GEADAS – Veja impactos das geadas em outros produtos acompanhados pela equipe de HF do Cepea aqui. Fonte: Cepea/Hortifruti – www.hfbrasil.org.br