ALFACE/CEPEA: Com menor área, oferta diminui e preço sobe em SP

Cepea, 21/7/2020 – Os preços do trigo voltaram a subir em muitas regiões acompanhadas pelo Cepea, principalmente no mercado de lotes (negociação entre empresas), mas ainda seguem enfraquecidos em outras. Segundo colaboradores do Cepea, o movimento de alta é sustentado pela baixa oferta doméstica e pela valorização do dólar frente ao Real. Já as quedas são influenciadas por tentativas de alguns vendedores de liquidar os estoques remanescentes da temporada passada (a preços mais baixos). Assim, entre 10 e 17 de julho, as cotações do trigo no mercado de balcão (valor pago ao produtor) recuaram 0,38% em Santa Catarina e 0,06% no Paraná, mas subiram 1,18% no Rio Grande do Sul. No mercado de lotes, os aumentos foram de 1,92% em Santa Catarina, de 0,23% em São Paulo e de 0,11% no Rio Grande do Sul; já no Paraná, os valores recuaram 0,1%. Quanto ao dólar, se valorizou 1,2% no mesmo período, fechando a R$ 5,39 na sexta-feira, 17. Fonte: Cepea – www.cepea.esalq.usp.br