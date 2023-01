ALFACE/CEPEA: Chuvas seguem restringindo produção no interior paulista

Cepea, 24/01/2023 – A oferta de alfaces esteve bastante baixa no cinturão verde paulista (Ibiúna e Mogi das Cruzes) nos últimos dias, devido às menores produtividade e qualidade das roças. De acordo com colaboradores do Hortifruti/Cepea, a quebra na produtividade é reflexo do excesso de chuvas, que vem resultando em mela e menor desenvolvimento, devido ao menor fotoperíodo. Segundo pesquisadores do Cepea, a oferta controlada, somada ao aumento da procura pela alface de Mogi (devido à quebra de safra também em outras localidades), resultou na terceira alta semanal consecutiva de preços na praça paulista. Vale ressaltar que, nas duas regiões de SP, chuvas constantes elevaram a incidência de doenças fúngicas e bacterioses. Assim, a perspectiva é de que as perdas continuem nos próximos dias. Fonte: Cepea/Hortifruti – www.hfbrasil.org.br

Fonte: CEPEA