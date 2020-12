ALFACE/CEPEA: Apesar da demanda enfraquecida, chuva reduz oferta e eleva cotações

Cepea, 2/12/2020 – O volume de chuvas esteve maior no interior paulista em novembro, determinando os rumos da cultura de alface durante o mês e também na safra de verão, com início da colheita previsto para dezembro. Segundo colaboradores do Hortifruti/Cepea, no curto prazo, as precipitações mais frequentes reduziram a oferta, já que a qualidade dos pés foi comprometida pela ocorrência de doenças (principalmente a “mela”) em algumas lavouras, além do estresse repentino às plantas com o ciclo mais avançado, que estavam “acostumadas” ao desenvolvimento durante a estiagem. Com parte do volume comprometida, o mês de novembro foi marcado por leve alta nos preços das alfaces, apesar da procura ainda enfraquecida – durante as eleições municipais, por exemplo, as compras foram menores, devido ao cancelamento de algumas feiras. Em Mogi das Cruzes (SP), o preço médio da variedade crespa foi 8,48% maior que o de outubro, fechando a R$ 15,17/cx com 20 unidades na parcial do mês (até o dia 27). Em Ibiúna, a mesma variedade teve média de R$ 10,61/cx com 20 unidades, alta de 2,8% na mesma comparação. Fonte: Cepea – www.cepea.esalq.usp.br