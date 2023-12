Alexei Navalny é encontrado na Sibéria após duas semanas desaparecido

Prachatai/Flickr/Creative Commons – 22.03.2022 Alexei Navalny, um dos principais opositores do presidente russo, Vladimir Putin

Opositor do presidente russo Vladmir Putin, Alexei Navalny foi encontrado nesta segunda-feira (25) após duas semanas desaparecido. Segundo sua porta-voz, ele está em um presídio na Sibéria.

Navalny está desaparecido desde 11 de dezembro, quando deixou de participar de duas audiências. Na época, ele estava preso em uma penitenciária a 240 quilômetros de Moscou.

Os advogados afirmam que o desaparecimento de Navalny aconteceu dias após Vladmir Putin anunciar sua candidatura à reeleição para o Kremlin em 2024.

“Encontramos Alexei. Ele está agora no IK-3, no assentamento de Kharp, no Distrito Autônomo de Yamal-Nenets”, declarou Kira Yarmysh, porta-voz do ativista, nas redes sociais.

Kira ressaltou que Navalny conversou com os advogados e que seu estado de saúde é estável. Antes de desaparecer, a defesa ressaltou que o ativista estava debilitado devido à dificuldade de acesso à comida e cela “sem ventilação”.

Alexei Navalny foi condenado em agosto por suposta criação de uma comunidade extremista, além de financiar crimes políticos. Para a defesa, a acusação é uma tentativa de reprimir as ações do ativista contra Putin.

Fonte: Internacional