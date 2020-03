Alexandre Garcia está de volta à televisão como comentarista

Desde 2018, quando saiu da Globo, o jornalista Alexandre Garcia está fora do telejornalismo. Porém, na próxima sgeunda-feira (16) o jornalista estará de volta às telinhas. Ele é o mais novo contratado do Canal Rural .

arrow-options Reprodução/Instagram Alexandre Garcia é o mais novo comentarista do Canal Rural

Alexandre Garcia fará parte de dois programas da emissora como comentarista. Ele atuará no “Mercado & Companhia” que vai ao ar por volta das 12 horas e também do “Rural Notícias”, exibido no final da tarde.

O jornalista participará dos programas diretamente de Brasilia, onde mora e trabalha há mais de 40 anos. As participações de Alexandre Garcia acontecerão nas terças e quintas e o profissional fará analises sobre assuntos de economia e política.