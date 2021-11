Alexandre Frota lembra mágoa de Rita Cadillac após pornô: “Fez porque precisava”

Reprodução/Youtube – Alexandre Frota e Rita Cadillac

O deputado federal Alexandre Frota (PSDB) relembrou, nesta quarta-feira (10), a polêmica envolvendo a atriz Rita Cadillac, com quem contracenou em um filme pornô de 2008.

Em entrevista ao canal “Na Real com Bruno Di Simone”, Frota confessou que Cadillac não queria transar com ele no filme e só aceitou o papel porque precisava.

“Eu gosto muito da Rita, tenho respeito por ela. No passado, fiz algumas brincadeiras e ela ficou muito chateada comigo. Já pedi desculpas para ela. Para a Rita foi muito difícil. Ao contrário de mim, ela não queria fazer e fez porque precisava”, disse o deputado.

Depois da repercussão do filme, Frota disse que transar com Rita Cadillac, que hoje tem 67 anos, era como transar com a avó. Rita se chateou com a declaração do deputado.

“Tenho respeito por ela. Milhões de brasileiros queriam estar ali. Mesmo ela com uma idade mais avançada e tudo, para mim, foi muito tranquilo”, completou Alexandre Frota, que classificou a fase em que fez filmes pornôs como divertida.