Alexandre Frota ironiza entrada filho na pornografia: “Vou ver se ficou bom”

Mayã Frota, filho rejeitado do deputado Alexandre Frota que sempre criticou a carreira do pai na indústria pornográfica, agora segue os mesmos passos. Aos 19 anos, ele mora atualmente com a mãe, na Bélgica, onde criou um perfil em uma rede social chamada OnlyFans, exclusiva para publicações de conteúdos adultos. Lá, Mayã posta fotos e vídeos pornográficos. Para ter acesso ao conteúdo do rapaz, os interessados devem pagar uma assinatura mensal de US$ 13 (aproximadamente R$ 53).

Alexandre Frota

Ao tomar conhecimento da novidade, Alexandre Frota correu para o Twitter para comentar o assunto: “Filho de Frota vira ator pornô na Bélgica. Engraçado que até janeiro passado ele reclamava e criticava. Achava um absurdo ser filho de ex-ator pornô. Agora sou eu que sou pai de um ator pornô . O mundo dá voltas. Ainda não assisti, mas vou ver se ficou bom”, escreveu.

Alexandre Frota ainda ironizou o fato de Mayã Frota finalmente estar ganhando dinheiro por conta própria: “não acredito que tenha o mesmo sucesso que eu tive. Tem que ter disposição. Por outro lado é bom saber que está trabalhando. Talvez com 20 anos na cara pare de cobrar pensão”, completou.

Uma prévia pra vocês do que será postado lá no meu @OnlyFans Feel free to subscribe https://t.co/Ei7oli5KrW pic.twitter.com/sFWyo2dpTW — Mayã (@mayafrota) 26 de dezembro de 2019





Filho de Frota vira ator pornô na Bélgica . Engraçado que até Janeiro passado ele reclamava e criticava. Achava um absurdo ser filho de ex ator pornô ?Agora sou eu que sou Pai de um ator pornô o mundo da voltas.Ainda não assisti mas vou ver se ficou bom . https://t.co/bsXAOe5Aux — Alexandre Frota 77 (@alefrota77) 5 de janeiro de 2020