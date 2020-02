Alexandre Frota alfineta José de Abreu em vídeo: “Gosta de uma p***ca”

Alexandre se envolveu em mais uma polêmica com o ator José de Abreu. Na tarde desta quinta-feira (6), o deputado federal publicou um vídeo em suas redes sociais em que critica o ator da Globo .

“Todo mundo sabe que o José de Abreu sempre teve problemas com vaginas. O velho Zé, no alto dos seus 74 anos, tem agredido sua colega de Rede Globo, Regina Duarte , diversas vezes”, começou Frota.

“Discordar politicamente da Regina, ok. Com argumentos reais para mostrar o despreparo da atriz para o cargo, aí eu concordo”, declarou. O ex-ator pornô ainda alfineta Regina Duarte, em relação à nova função em sua carreira, a de Secretária de Cultura.





No fim do vídeo, Alexandre Frota volta a criticar José de Abreu . “Zé de Abreu deve estar começando a caducar. Recentemente se declarou gay, bissexual, entre outras coisas. Isso depois de anos aprisionado em seus fantasmas. De qualquer forma, ficam aqui duas coisas: quando Zé de Abreu fala que não tem nada a perder é porque sabemos que ele está chegando perto do fim da vida. E a outra é que ele gosta de uma p***ca”, finalizou.