Alessandra Negrini celebra aniversário do filho Antônio com foto nostálgica: ’29 anos’

Alessandra Negrini, de 55 anos, emocionou os fãs nesta terça-feira (16), ao relembrar um momento especial ao lado do filho, Antônio, que completou 29 anos. A atriz compartilhou em seu Instagram uma publicação feita por seu fã-clube com uma foto antiga em que aparece com o herdeiro ainda bebê no colo, acompanhada de Murilo Benício, pai do artista plástico.

Na homenagem, o QG Alessandra Negrini celebrou a data e desejou saúde, alegria e caminhos leves ao aniversariante. A mensagem foi compartilhada pela atriz, que reagiu com emojis de aplausos em agradecimento ao carinho.

Murilo Benício também marcou o aniversário do filho nas redes sociais. O ator publicou um álbum de fotos de Antônio e deixou uma declaração afetuosa: “Hoje é aniversário do meu parceiro, amor infinito!”.