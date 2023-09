Alesp confirma nome de Marco Bertaiolli para o TCE-SP

Elaine Menke/Câmara dos Deputados Marco Bertaiolli foi indicado pela Assembleia Legislativa de São Paulo para assumir caddeira no TCE-SP

A Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) confirmou nesta quarta-feira (6) a indicação do deputado federal Marco Bertaiolli (PSD-SP) para assumir uma cadeira no Tribunal de Contas do Estado (TCE). Segundo o iG apurou, Bertaiolli contou com apoio de 62 deputados, contra 38 assinaturas para o advogado Maxwell Vieira.

A vitória de Bertaiolli foi financiada pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que pediu o apoio dos deputados da base. O nome do parlamentar foi uma indicação do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que eliminaria um concorrente a prefeitura de Mogi das Cruzes, seu berço político.

Outro favorito na disputado, Maxwell Vieira era indicado do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), e com aval do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Nós últimos dias, Mendonça interferiu nas negociações e sentou com partidos para tentar emplacar o nome de Maxwell.

Partidos da oposição até tentaram manobrar e assinar a lista do advogado, mas alguns deputados assinaram duas listas e decretaram a vitória de Bertaiolli.

O nome do deputado estadual Ricardo Madalena (PL) corria por fora, mas o parlamentar conseguiu apenas 36 assinaturas.

Antes de ser nomeado, Bertaiolli deve passar por sabatina no plenário da Alesp. Na sequência, o nome do parlamentar será votado pelos deputados estaduais.

Quem é Marco Bertaiolli



Marco Aurélio Bertaiolli é empresário e publicitário. Está em seu segundo mandato de deputado federal.

Antes, foi vereador, vice e prefeito de Mogi das Cruzes. Ele também ocupou uma cadeira na Alesp entre 2007 e 2008.

Se nomeado, Bertaiolli receberá salário de R$ 37 mil, além de auxílio alimentação no valor de R$ 1,2 mil. O deputado também ganhará um reembolso para a saúde no valor de R$ 3,7 mil e devolução de valores pagos em viagens e serviços.

