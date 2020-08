Ales vota pedido de urgência para dois projetos do governo

.

Os deputados estaduais votam, na sessão ordinária desta terça-feira (11), requerimentos para que tramitem em urgência dois projetos do Executivo estadual. Um deles é o Projeto de Lei (PL) 383/2020, que altera o prazo para que o contribuinte apresente requerimento de quitação de débitos tributários com benefícios previstos na lei do ICMS. Segundo o Executivo, a medida possibilitará que o Estado aumente a arrecadação durante a pandemia. A sessão ordinária virtual começa às 15 horas, com transmissão ao vivo pela TV Assembleia e plataformas digitais da Casa.

O outro requerimento de urgência refere-se ao Projeto de Lei Complementar 31/2020. A matéria amplia a competência da Agência de Regulação de Serviços Públicos (ARSP), alterando, para isso, a Lei Complementar 827/2016, que criou essa agência, e a Lei 7.860/2004, que instituiu a Agência de Serviços Públicos de Energia do Estado do Espírito Santo (Aspe).

A ARSP é constituída pela fusão da Aspe e da Agência Reguladora de Saneamento Básico e Infraestrutura Viária do Espírito Santo (Arsi). É uma autarquia de regime especial e autonomias administrativa, patrimonial, técnica e financeira, vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento (Sedes).

Para aprovação dos pedidos de urgência, é necessário que a maioria absoluta dos deputados (16 parlamentares, além do presidente da sessão) esteja presente e os requerimentos obtenham o voto favorável da maioria.

Uma vez aprovados os requerimentos, as matérias estarão aptas a integrar a pauta de votações da próxima sessão plenária. No caso do PL 383/2020, a matéria receberá parecer oral, durante a sessão, das comissões de Justiça e de Finanças antes de ser votado pelo Plenário. Já o PLC 31/2020 será analisado pelos colegiados de Justiça, de Saúde e Saneamento, de Infraestrutura e de Finanças.

Ordem do Dia

Na Ordem do Dia, fase em que são apreciadas e aprovadas propostas de lei, dois projetos de autoria parlamentar tramitam em regime de urgência e aguardam parecer de comissões da Casa. O PL 399/2020, de Doutor Hércules (MDB), proíbe às instituições financeiras o uso do auxílio emergencial pago pelo governo federal para quitar eventuais dívidas que o consumidor beneficiário tenha com essas empresas. O projeto está em prazo regimental para emissão de parecer pela Comissão de Justiça e também deve ser analisado pelo colegiado de Finanças antes de ser votado pelo Plenário.

A outra urgência em pauta é o PL 357/2020, proposta de Bruno Lamas (PSB) para instituir cadastro online na área rural. A matéria está em análise na Comissão de Agricultura e depois ainda passará pelo colegiado de Finanças.

Ao vivo

A sessão virtual pode ser assistida na Grande Vitória pela TV Assembleia nos seguintes canais: 19.2 aberto e digital, 319.2 da GVT, 12 da NET, 23 da RCA e 519.2 da Sky. Também terá transmissão online pelo YouTube, Facebook e site da Casa.