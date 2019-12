Ales vai acompanhar plano de desestatização da Codesa

Para acompanhar os estudos e o processo de desestatização da Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa), foi criado na Assembleia Legislativa (Ales) o Grupo de Trabalho composto por parlamentares, membros do Executivo e também por representantes da sociedade civil. Autorizado pelo ato 2411/2019, publicado no Diário do Poder Legislativo (DPL) desta sexta-feira (20), o grupo será coordenado pela Comissão de Infraestrutura (Coinfra) que é presidida pelo deputado Marcelo Santos (PDT).

A Codesa é uma estatal federal vinculada ao Ministério da Infraestrutura responsável pela administração dos portos de Vitória e de Barra do Riacho (Aracruz). Segundo o Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) – responsável pelos estudos de privatizações e concessões do Governo Federal – o leilão do serviço portuário capixaba deve ocorrer em 2021.

De acordo com o ato 2411 o objetivo do grupo é “debater e propor medidas para tornar a gestão da companhia mais eficiente, e melhorar as atividades portuárias”. Para Marcelo Santos a iniciativa representa demonstra o protagonismo do Legislativo Capixaba, preocupado com a competitividade do setor portuário.

“Temos que debater todo esse processo, verificando os impactos positivos e negativos dessa nova fase que vive a Codesa no mercado. Acredito que conseguiremos dar importantes passos para que tenhamos um cenário com melhores resultados para a economia do Espírito Santo, o setor portuário competindo com grandes portos do Brasil e gerando emprego e renda para o capixaba", defende o deputado.

Dentre os membros que participarão dos debates estão a Secretaria de Estado de Desenvolvimento (Sedes), a própria Codesa, o Sindicato do Comércio de Exportação e Importação do Estado do Espírito Santo (Sindiex), Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo (Findes), Câmara Municipal de Vitória, Câmara Municipal de Vila Velha e Prefeitura Municipal de Aracruz.

Além dos nomes elencados no ato, o coordenador poderá requisitar servidores da Ales para realizar trabalhos externos, além de poder convidar e admitir também outras entidades, com intuito de colaborar com as pesquisas e com os debates. O cronograma de ações do grupo será definido na primeira reunião que deverá ocorrer após o recesso legislativo.