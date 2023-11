Ales vai a São Mateus discutir segurança pública

A Comissão de Segurança vai dar continuidade ao ciclo de audiências públicas no interior do Estado com reunião no município de São Mateus. A agenda, que discute “Segurança Pública: Direitos e Prioridades”, será nesta quinta-feira (30), às 18h30, no auditório do Sesc do município. A comissão é presidida pelo deputado Delegado Danilo Bahiense (PL). Além de discutir a realidade de São Mateus, o debate vai envolver também as cidades de Conceição da Barra, Jaguaré e Pedro Canário.

A Comissão de Segurança já realizou audiências públicas em Pinheiros, Santa Teresa, Serra, Linhares, Aracruz, Iúna, Nova Venécia, Cachoeiro de Itapemirim, Vila Velha, Guaçuí, Colatina e Barra de São Francisco. Entre os temas já abordados nas audiências realizadas no interior, destaque para a necessidade de aumento de efetivo e melhoria na infraestrutura local.

Fonte: POLÍTICA ES