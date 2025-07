Ales terá venda antecipada de tíquetes em ação de apoio à Acacci

A Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil (Acacci) realiza nesta terça e quarta-feira (9 e 10) a venda de tíquetes da Campanha McDia Feliz na Galeria dos Presidentes, térreo do prédio da Assembleia Legislativa (Ales). A ação acontece das 9 às 15 horas e cada bilhete, no valor de R$ 20, poderá ser trocado por um Big Mac em qualquer restaurante da franquia no dia da campanha (23 de agosto).

O McDia Feliz é uma campanha anual realizada pelo McDonald’s em parceria com diversas instituições, incluindo a Acacci. Em 2025 chega à 37ª edição. Segundo informações da Acacci, a campanha tem como objetivo arrecadar fundos para projetos de combate ao câncer infantojuvenil.

A Acacci é uma das instituições beneficiadas pela campanha no Espírito Santo, e a venda de bilhetes do Big Mac ajuda a financiar o acolhimento, o tratamento e a esperança para crianças e adolescentes com câncer.

