Ales tem sessão solene em homenagem à comunidade LGBT

“Essa sessão tem nome: legado. Legado de quem resistiu, abriu caminhos e segue construindo espaços seguros em meio a tanta violência”. Com essa frase, a deputada Camila Valadão (Psol) abriu a sessão solene Legado do Orgulho, realizada na noite de quinta-feira (26). O evento celebrou o Dia Internacional do Orgulho LGBT, celebrado em 28 de junho.

A solenidade reuniu pessoas da comunidade LGBTQIAPN+, militantes, familiares e convidados, que receberam certificados. E também serviu como espaço de denúncia das violações de direitos que persistem no Brasil, país que lidera rankings mundiais de violência contra pessoas LGBTQIAPN+.

Fotos da sessão solene

Em pronunciamento feito na tribuna do Plenário, a escritora Kátia Fialho Nogueira destacou a falta de visibilidade e o preconceito da sociedade perante a comunidade. “Nós precisamos que nossa luta seja celebrada e reconhecida com recursos todos os dias (…). A gente segue sendo espelho, sendo brilho, sendo espelho, sendo arco-íris”, afirmou.

Além das homenagens, o ato reforçou a importância da memória histórica e do reconhecimento institucional à luta LGBT+. A data de 28 de junho remete à Revolta de Stonewall, ocorrida em 1969, em Nova York (EUA), quando frequentadores de um bar LGBT reagiram às constantes ações violentas da polícia, desencadeando uma série de protestos que deram origem ao movimento moderno pelos direitos desse grupo. Desde então, o mês de junho se tornou símbolo mundial da luta contra a discriminação e da afirmação do orgulho da diversidade sexual e de gênero.

Camila Valadão ressaltou que a Assembleia Legislativa, por meio da Comissão da Defesa dos Direitos Humanos, está engajada na causa. A presidente do colegiado disse que quer instaurar o Seminário LGBTQIAPN+ permanentemente no mês de junho, assim como fez com a Jornada Antirracista, em novembro.

“Pautar o orgulho, é pautar a democracia. É exigir que a Constituição seja cumprida. Nossa comissão tem esse compromisso, afirmou. Segundo a parlamentar, as homenagens foram direcionadas a pessoas escolhidas pela atuação em áreas como educação, cultura, assistência social e direitos humanos e que carregam “trajetórias marcadas pela resistência e pela construção de espaços seguros”.

Fonte: POLÍTICA ES