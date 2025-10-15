Ales tem campanha de doação de alimentos não perecíveis

Nesta sexta-feira (17) celebra-se o Dia Estadual de Enfrentamento à Pobreza, instituído este ano pela Lei 12.509. Para marcar a data, a Assembleia Legislativa (Ales) realiza uma campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis.

Os produtos poderão ser entregues no térreo da sede da Ales, em Vitória, até o dia 24 de outubro, de segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas. Quem não puder levar pessoalmente os alimentos pode entrar em contato pelo telefone (27) 99807-1694, informando o endereço para agendamento da coleta a domicílio.

Todos os itens arrecadados serão destinados à Paz e Pão, campanha permanente da Arquidiocese de Vitória no combate à fome e na promoção da solidariedade.

A arrecadação de alimentos não perecíveis na Ales é uma iniciativa do gabinete do deputado João Coser (PT), que é o autor da lei que instituiu o Dia Estadual de Enfrentamento à Pobreza.

O deputado pontua que ações do governo federal nos últimos dois anos resultaram na redução de domicílios de insegurança alimentar grave – segundo o IBGE, o número de pessoas nessas condições caiu 23,5%, passando de 8,47 milhões em 2023 para 6,48 milhões em 2024. No entanto, pondera Coser, é indispensável a participação de todos no combate ao problema.

“Além de todas as políticas públicas implementadas pelos governos na esfera federal, estadual e municipal, é fundamental a participação da sociedade quando a gente fala no enfrentamento à fome. A solidariedade humana, a compaixão, o ato de doar, isso tudo contribui para o enfrentamento da extrema pobreza”, afirma.

Fonte: POLÍTICA ES