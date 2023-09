Ales se solidariza com a população gaúcha

Em um gesto de solidariedade e apoio em tempos de crise, o presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), deputado estadual Marcelo Santos (Podemos), e o presidente da Comissão de Infraestrutura da Casa, deputado Alexandre Xambinho (PSC), realizaram uma reunião virtual nesta segunda-feira (11) com o chefe do Legislativo do Rio Grande do Sul, deputado Vilmar Zanchin (MDB). Na ocasião, os parlamentares demonstraram apoio à população gaúcha após a segunda maior enchente da história do estado, que causou devastação na região do Vale do Taquari.

A enchente resultou em um cenário de desolação, deixando um rastro de morte e destruição. Até o momento, foram registradas 46 mortes, com 46 pessoas ainda desaparecidas. Além disso, os prejuízos materiais estimados chegam à ordem de R$ 1,3 bilhão.

Em um ato de solidariedade e empatia, o presidente Marcelo Santos expressou suas palavras de apoio. Ele lembrou episódios semelhantes no Espírito Santo como em 2020, quando foi registrada no município de Iconha a maior enchente da história do estado. Também rememorou as enchentes de 2013, que causaram 23 mortes e deixaram mais de 61 mil desabrigados ou desalojados, com impacto em 52 municípios capixabas.

“Nesses períodos desoladores de nossa história recebemos ajuda de vários estados e agora é a nossa hora de apoiar o colega deputado e o povo gaúcho representando a população capixaba. Em um momento de desafio e união, essa demonstração de solidariedade transcende fronteiras e reforça a importância do apoio mútuo entre estados brasileiros em momentos críticos como esse”, destacou Marcelo Santos.

Já o deputado estadual Alexandre Xambinho ressaltou que a Defesa Civil capixaba tem vasto conhecimento de atuação em desastres naturais e pode contribuir nesse momento com o trabalho de reconstrução que está sendo realizado no Vale do Taquari. “Nós temos uma importante comunidade gaúcha em nosso estado e uma Defesa Civil com expertise em acidentes naturais dessa magnitude, por isso é hora de união para amenizar o sofrimento da população que mais precisa de cuidado”, disse o presidente da Comissão de Infraestrutura da Ales.

Vilmar Zanchin agradeceu sinceramente o gesto solidário dos parlamentares capixabas, destacando a gravidade da situação no Vale do Taquari e a importância de toda a ajuda recebida. “Aqui na Assembleia do Rio Grande do Sul destinamos R$ 20 milhões do Orçamento do Poder Legislativo para auxiliar na reconstrução da cidade. Além disso, o governo gaúcho disponibilizou R$1 milhão em crédito para apoiar as famílias e o comércio da região, e o governo federal destinou R$ 740 milhões em recursos. Nesse momento estamos mobilizados em localizar os desaparecidos e auxiliar as famílias que perderam tudo”.

Mais do que a ajuda financeira, o contato e a preocupação manifestados pelos capixabas foram ressaltados como uma valiosa contribuição para o povo gaúcho em meio a essa tragédia. O presidente Zanchin afirmou que solicitará à coordenação da Defesa Civil gaúcha que entre em contato com o Poder Legislativo capixaba para identificar as principais necessidades nesse momento de recuperação.

Fonte: POLÍTICA ES