Ales reverencia luta contra extermínio de jovens

A luta contra o extermínio de jovens, principalmente negros e trans, foi tema de discursos na Assembleia Legislativa, durante sessão solene realizada na noite de segunda-feira (18) para homenagear entidades e militantes. Receberam certificados, entre outros, 14 Centros de Referência das Juventudes, Conselho Estadual da Juventude, Conselho Nacional de Juventude, Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Círculo Palmarino Espírito Santo e Fórum Estadual de Juventude Negra (Fejunes). A atração cultural da noite foi a apresentação do Grupo Guararatã, da aldeia indígena tupiniquim de Irajá, em Aracruz.

O evento marcou, na Ales, a XII Semana de Debate contra o Extermínio de Jovens”, promovida pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos, por meio da Subsecretaria de Políticas para a Juventude, com apoio do Conselho Estadual da Juventude (Cejuve), tendo como tema “Nem presa, nem morta. A juventude negra quer viver e ter direito a políticas públicas!”. A semana estadual foi instituída pela Lei 9.646/2011 e é realizada sempre na quarta semana de setembro, tendo o dia 21 como destaque por ser o Dia Estadual do Combate ao Extermínio de Jovens.

Fotos da sessão solene

Pronunciamentos

Proponente da sessão solene, o deputado Tyago Hoffmann lembrou que apresentou proposta (Projeto de Resolução 37/2023) para instituir a Comenda Lula Rocha, ativista em causas pró-negritude e direitos humanos que faleceu em 2021, de complicações renais.

Hoffmann falou sobre o extermínio de jovens: “(…) talentosos e sonhadores têm suas vidas interrompidas de maneira trágica. A semana nos leva a um momento de reflexão profunda, identificando os fatos sociais, econômicos e políticos que contribuam para esta situação devastadora. Temos de proteger jovens para que possam prosperar, com investimento em educação, emprego e saúde mental”.

Para o deputado, a mortalidade de jovens no Estado “poderia ser reduzida com políticas sociais, como o programa Estado Presente e a implantação dos Conselhos Regionais da Juventude”. “Somos um país miscigenado e quase 80% da população carcerária é formada por negros e pardos”, completou.

Na opinião da deputada Camila Valadão (Psol), “a memória de Lula Rocha incomoda, pois ele era um visionário na construção das políticas para a juventude negra” A deputada recordou que “a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado no Brasil, com a comoção no país sendo seletiva, e o Lula dizia que aqui existe um genocídio contra as juventudes negra e trans”.

A secretária estadual de Direitos Humanos, Nara Borgo, destacou as ações desenvolvidas durante a semana estadual. A sessão solene teve falas também de Fabrícia Barbosa, presidente do Conselho Estadual da Juventude; Marcus Barão, presidente do Conselho Nacional da Juventude; Emanuela Gonçalo do Nascimento, do Fórum Estadual da Juventude Negra do Estado; Jiberlandio Miranda, subsecretário estadual de Políticas para as Juventudes e Isaías Santana da Rocha, pai do ativista social Lula Rocha. Em nome dos homenageados discursou João Victor Santos.

Quem foi Lula Rocha

Luiz Inácio Silva Rocha, o Lula Rocha, lulgafoi um militante e ativista em causas pró-negritude e direitos humanos. Nasceu em 1985, na Serra, e faleceu em 11 de fevereiro de 2021, devido a complicações renais. Era coordenador-geral do Centro de Apoio aos Direitos Humanos e do Círculo Palmarino e coordenador do Fórum da Juventude Negra do Espírito Santo.

Homenageados

Centros de Referência das Juventudes de Aracruz

Centro de Referência das Juventudes de Cachoeiro de Itapemirim

Centro de Referência das Juventudes de Cariacica

Centro de Referência das Juventudes de Colatina

Centro de Referência das Juventudes Feu Rosa

Centro de Referência das Juventudes de Flexal

Centro de Referência das Juventudes de Guarapari

Centro de Referência das Juventudes de Linhares ?

Centro de Referência das Juventudes de Novo Horizonte

Centro de Referência das Juventudes de São Mateus

Centro de Referência das Juventudes de São Pedro

Centro de Referência das Juventudes de São Torquato

Centro de Referência das Juventudes de Terra Vermelha

Centro de Referência das Juventudes de Território do Bem

Conselho Estadual da Juventude do Espírito Santo

Conselho Nacional de Juventude

Secretaria de Estado de Direitos Humanos

Círculo Palmarino Espírito Santo (eepresentado por Winny Rocha)

Fórum Estadual de Juventude Negra do Espírito Santo (Fejunes)

Maxlander Dias Gonçalves

Priscila Rodrigues Manso

Carlos Henrique Gonçalves Victorio

Lutz Franthesco da Silva Rocha

Thiago Elias Tognere

João Victor Santos

Karen Valentim Pataxó

Robson Malacarne

Hingridy Fassarella Caliari

Bruno Tupiniquim – Aldeia Irajá

Rodrigo da Silva – Aldeia Piraquê-Açu

