Ales retoma os trabalhos na segunda-feira (16)

A Assembleia Legislativa (Ales) não funcionará nesta quinta-feira (12), Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, e na sexta-feira (13), em função do ponto facultativo determinado pela Mesa Diretora da Casa.

Por conta do feriado nacional, as atividades administrativas, legislativas e o atendimento dos serviços do Espaço Assembleia Cidadã retornam na segunda-feira (16). Nesse espaço funcionam serviços como o núcleo da Defensoria Pública Estadual, o Procon Assembleia e a Procuradoria da Mulher da Ales.

A suspensão do expediente na quinta e na sexta está prevista no Ato 3.196/2022, publicado pela Mesa Diretora no Diário do Poder Legislativo de 1º de dezembro do ano passado, com o calendário anual de feriados e pontos facultativos.

