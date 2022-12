Ales retoma atendimento ao público 2 de janeiro

Nos próximos dias 29 e 30, respectivamente, quinta e sexta-feira, o Palácio Domingos Martins estará fechado para a realização da manutenção predial no edifício de 27 mil m² de área construída. A manutenção predial é realizada periodicamente nos recessos parlamentares de julho e dezembro, cumprindo exigência da Lei Municipal 5.879/2003.

Uma das operações principais é o esvaziamento das duas caixas d’água. O reservatório que fornece água para a Torre Parlamentar tem 110 mil litros, o da Torre Administrativa tem 85 mil litros e a cisterna localizada no subsolo comporta 144 mil litros de água.

Para aproveitar a água descartada das caixas d´água, é feita uma operação de limpeza e desinfecção da garagem. As tubulações também passam por manutenção.

Vale lembrar que a Casa estará fechada durante toda a semana, de 26 a 30, por conta do calendário que determina ponto facultativo nesse período, nos dias 26, 27 e 28. Os trabalhos da Assembleia Legislativa ao público externo voltam no dia 2 de janeiro de 2023, na primeira segunda-feira do ano. Antes, no dia 1º de janeiro, às 14h30, acontece na Casa a posse do governador Renato Casagrande (PSB).



Fonte: Assembléia Legislativa do ES