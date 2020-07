Ales repercute aprovação do Fundeb na Câmara

.

Os deputados repercutiram, durante a sessão ordinária virtual desta quarta-feira (22), a renovação do Fundo de Desenvolvimento e Valorização dos Profissionais de Educação (Fundeb), por meio da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 15/2015, aprovada na Câmara dos Deputados na noite de terça-feira (21). O texto aprovado ainda aumenta a participação da União no financiamento da educação infantil e dos ensinos fundamental e médio.

Vale lembrar que essa semana os parlamentares estaduais já tinham debatido o tema, cobrando a manutenção do fundo diante da expectativa de votação da matéria em Brasília.

A lei que criou o Fundeb tinha validade até o final deste ano. O fundo de recursos funciona complementando fundos estaduais da área de educação e é considerado uma fonte de recursos essencial para os Estados e municípios. Os recursos são distribuídos de acordo com o número de alunos da educação básica e parte deles é destinada ao pagamento dos professores. No ano passado, o fundo repassou R$ 156,3 bilhões para a rede pública, segundo números divulgados pela Câmara Federal. Além de aumentar o repasse de forma progressiva até o ano de 2026, o texto aprovado na Câmara Federal determina um repasse mínimo para a educação infantil.

“A noite de ontem foi importante para a educação brasileira com a aprovação do Fundeb. O Congresso não se curvou à pressão do Executivo e a proposta foi aprovada praticamente na íntegra. Seguimos agora esperando e nos mobilizando para que o Senado também aprove a matéria sem modificações”, disse o deputado Sergio Majeski (PSB).

CAQ

A deputada Iriny Lopes (PT) destacou que o texto aprovado garante o Custo Aluno Qualidade (CAQ), um parâmetro para o financiamento da educação. “É uma conquista importante, especialmente pela manutenção do CAQ, que é o valor mínimo do custo por aluno para uma escola de qualidade, uma referência muito importante para qualificar o ensino brasileiro. Nenhum país que quer se desenvolver pode abrir mão da educação. Vamos aguardar ansiosos a aprovação no Senado e a decisão do governo sobre a matéria, sem vetos”.

Segundo Majeski, o CAQ é um parâmetro importante de qualidade de ensino. “Não se faz educação com pouco dinheiro. A educação é um investimento caro, mas com retorno incalculável. Manter o CAQ no texto é um grande avanço”, opinou o deputado.

Educação infantil

Sobre esse tema, o deputado Enivaldo dos Anjos (PSD) reforçou a importância da medida para a educação infantil. “A Câmara dos Deputados resistiu à pressão e manteve o texto de forma a dar esperança de que os recursos podem realmente levantar o setor da educação infantil que estava estrangulado por falta de recursos”. A questão da educação infantil tem um impacto grande para os municípios. Para se ter uma ideia da importância do Fundeb, os recursos do fundo representam dois terços da verba que os municípios investem em educação, de acordo com números publicados pela Câmara dos Deputados sobre o tema.

O deputado Dr. Rafael Favatto (Patriota) também destacou a importância da educação infantil. “Todas as profissões passam pela educação. Ensinar a pensar, a ter novos desafios. E a educação primária é fundamental para o desenvolvimento das crianças, gerando reflexos em toda a vida”, opinou.

Bancada capixaba

O Plenário também destacou a contribuição da bancada capixaba na votação da PEC. Os dez parlamentares que representam o Espírito Santo na Câmara Federal votaram a favor da matéria nos dois turnos de votação da proposta. “Temos de saudar os deputados federais do nosso Estado que contribuíram na votação dessa matéria. Quem sai ganhando é o povo”, disse o deputado Euclerio Sampaio (DEM).

O deputado Alexandre Xambinho (PL) registrou a participação dos professores no debate. “Os professores capixabas fizeram grande mobilização junto à bancada federal. É uma vitória para eles. Acredito que foi a matéria mais importante aprovada este ano na Câmara Federal”.

“Os professores fizeram um trabalho fundamental de mobilização em prol da matéria. Agora é momento de seguir com essa mobilização porque a batalha não acabou. Precisamos nos manter firmes com nossos senadores para que o projeto seja aprovado sem mudanças que desqualifiquem os avanços já conquistados”, afirmou o deputado Dr. Emílio Mameri (PSDB).

Saúde

Diante da aprovação do Fundeb, Mameri chamou a atenção para outra área que também carece, segundo ele, de debate sobre a estrutura atual de recursos e repasses financeiros. “O financiando da saúde por parte da União só está minguando e a conta sobra para os Estados e Municípios, que possuem um orçamento mais restrito. Precisamos discutir o financiamento da saúde pública por parte do governo federal. A pandemia mostrou a importância de uma rede pública de saúde. Quando essa saúde é bem gerida, com financiamento adequado e investimento em prevenção, nós colhemos grandes resultados”, disse o deputado tucano.

Segurança

O deputado Alexandre Xambinho (PL) defendeu ações integradas para a Região Metropolitana do Estado. O discurso do parlamentar foi motivado pela situação da segurança pública a partir de dados da área referentes ao primeiro semestre do ano. De acordo com o Xambinho, a Serra voltou a liderar o ranking de crimes violentos do Espírito Santo.

“Foram 100 vidas perdidas em crimes violentos nesse primeiro semestre, um aumento de 36% referente ao ano passado. Precisamos voltar a discutir ações integradas para a Região Metropolitana não apenas para a área da segurança pública, mas de forma mais ampla. Sabemos que o Estado e as prefeituras possuem projetos específicos, mas acho importante voltar a discutir a região como um todo para viabilizar ações integradas e mais eficazes”, disse Xambinho.