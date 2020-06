Ales reforça cuidados contra o coronavírus

.

Com o retorno parcial dos trabalhos presenciais a partir de 3 de junho a Assembleia Legislativa adotou um protocolo específico e rigoroso para manter a assepsia do ambiente e garantir a segurança dos que circulam na Casa, ainda que em sistema de escala e com quadro reduzido de pessoal.

Os cuidados começam com o preparo de uma barreira sanitária na única entrada permitida até o momento, localizada no subsolo. Lá, uma solução com cloro a 0,5% é dispensada a cada 30 minutos no tapete para desinfecção das solas de calçados de todos os servidores e colaboradores que precisam entrar nas dependências da Assembleia. É importante que as pessoas não “pulem” o tapete.

A Casa substituiu o álcool em gel pelo em espuma (70%), que segundo o coordenador do Centro de Saúde do Legislativo, Edson Moreira, é mais econômico e eficaz. Ao todo são 31 recipientes de com álcool em espuma colocados em pontos estratégicos.

Nos elevadores, além do álcool nas portas, a higienização ocorre antes do início do expediente e após o fim dos trabalhos internos. A cada duas horas durante o expediente, todas as unidades são novamente limpas com a solução de cloro ou álcool 70%, observando botões internos e externos, pisos e paredes; o mesmo procedimento adotado no piso e escadas das demais áreas de uso comum do prédio.

Nos banheiros, a limpeza segue como de costume, com reforço a cada duas horas em maçanetas, torneiras, assentos sanitários e espelhos.

De acordo com o diretor de Infraestrutura da Ales, Luiz Ianuzzi, o protocolo adotado foi discutido com outros setores, como o de Manutenção, e é específico para as necessidades atuais do prédio.

“Reforçamos a limpeza que já existia e aumentamos alguns dispositivos. O que precisamos agora é da cooperação dos servidores e colaboradores que estão frequentando. Pedimos que usem o tapete com a solução de cloro antes de entrar nas dependências do prédio e que cumpram rigorosamente todos os protocolos de segurança”, afirmou.

Os mecanismos e procedimentos de higienização seguem orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Desde o início da pandemia, a Assembleia Legislativa se movimenta para evitar a contaminação de servidores e da população que frequenta diariamente os ambientes da Casa. As iniciativas que foram adotadas são resultado do diálogo entre os setores administrativos, que montaram um plano de contingência para garantir a segurança das pessoas e manter o funcionamento do parlamento. Na ocasião foram implantados 12 dispensadores de álcool em gel para funcionários e visitantes e a limpeza passou a ser reforçada.