Ales reconhece trajetórias com títulos de cidadania e Ordem Domingos Martins

Personalidades da sociedade capixaba foram homenageados pelo Parlamento na tarde desta terça-feira (16), com a Ordem do Mérito Domingos Martins, mais alta honraria da Casa, e com títulos de Cidadania Espírito-Santense. O presidente da Assembleia Legislativa (Ales), deputado Marcelo Santos (União), declarou a alegria de prestar as homenagens aos contemplados da solenidade.

“O que fazemos é uma forma de dizer muito obrigado, mas que continuem trabalhando em prol deste estado pequeno, mas que tem uma garra danada. Todos os senhores e as senhoras nos têm ajudado a fazer esse desenvolvimento aqui no estado”, destacou.

Também presente na cerimônia, o deputado Mazinho dos Anjos (PSDB) considerou que receber as honrarias concedidas pelo Legislativo dava aos homenageados a oportunidade de olhar para a trajetória no Espírito Santo com orgulho de tudo o que representam para o povo. “Vejam as homenagens como resultado de todo esse empenho e dedicação; do sacrifício realizado com apoio dos familiares no cumprimento de suas funções com vistas à prática do bem e do desenvolvimento do nosso estado”, disse.

Homenagens

A nova presidente do Tribunal de Justiça (TJES), Janete Vargas Simões – primeira mulher a liderar a Corte – esteve entre as pessoas contempladas com a comenda, sendo homenageada no grau de Grande Oficial.

A desembargadora afirmou que Domingos Martins é orgulho eterno para todos os capixabas e para o Brasil, devido à importância de sua liderança na Revolução Pernambucana de 1817 – importante movimento republicano que visava à emancipação do Brasil de Portugal.

“Nós capixabas temos em nossa terra as marcas de sua trajetória histórica. Essa comenda não é apenas um reconhecimento pessoal, mas também um estímulo para que sigamos inspirados em Domingos Martins, trabalhando por um futuro mais justo”, refletiu.

Arcebispo

O mais novo cidadão honorário capixaba, o arcebispo metropolitano de Vitória, Dom Ângelo Ademir Mezzari, afirmou que não conhecia o Espírito Santo até tomar posse no cargo, mas já tinha um grau de afeto devido ao fato de que parte da família dele veio para cá como imigrantes italianos.

“Pertenço à família Ronchi que imigrou para o Brasil no passado; parte desses Ronchi ficou em Santa Catarina, eu nasci lá em Forquilhinha, e outra parte veio para o Espírito Santo; estou tendo a oportunidade de fortalecer esses vínculos familiares”, relatou.

O arcebispo assumiu a Arquidiocese de Vitória em fevereiro deste ano, disse que, além do trabalho pastoral, a Igreja está aberta para ajudar o Estado em seu desenvolvimento, numa soma de esforços de todos os Poderes e da sociedade em geral.

“Já estive aqui na Assembleia outras vezes conhecendo o trabalho dos deputados sob a liderança do presidente desta Casa, deputado Marcelo Santos (União), e saúdo todos os parlamentares pelas atividades que vêm sendo desempenhadas”, declarou.

Militares

Além de personalidades das áreas civil e religiosa, a sessão solene prestigiou também oficiais da Marinha do Brasil que desempenham funções na Capitania dos Portos e na Escola de Aprendizes Marinheiros do Espírito Santo (Eames).

O comandante da Eames, Ricardo Carvalhaes, que recebeu a Comenda Domingos Martins no grau de Comendador, declarou que apesar de estar a menos de dois anos no estado se tornou um apaixonado pelo Espírito Santo.

“É um estado pulsante, de uma economia vibrante, povo muito acolhedor. A Comenda Domingos Martins é a maior honraria do estado e estou muito feliz e agradecido com essa homenagem”, afirmou.

Entenda as homenagens

A Ordem do Mérito Domingos Martins é a mais alta honraria da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (ALES), criada pela Resolução 1390/1984, para reconhecer personalidades e instituições com serviços relevantes à comunidade capixaba, com graus como Grã-Cruz, Comendador, Oficial e Cavaleiro.

O Título de Cidadão Espírito-Santense é concedido pela Ales por meio de Decreto Legislativo, seguindo critérios estabelecidos pela Lei Estadual nº 7.832/2004. A concessão da honraria é um reconhecimento formal a pessoas que nasceram fora do estado, mas que contribuíram significativamente para o seu desenvolvimento e prestígio.

Relação dos homenageados:

Comenda Domingos Martins

Janete Vargas Simões – presidente do Tribunal de Justiça (TJES)

Isabella Rossi Naumann Chaves – Juíza de direito (2ª Vara da Fazenda Pública)

Bruno Pessanha Negris – auditor fiscal da Receita Estadual

Eduardo Santos Sarlo – secretário geral da OAB/ES

Gustavo Bulgarelli – subsecretário da Casa Civil

Ricardo Carvalhaes – comandante da Escola de Aprendizes Marinheiros do ES

Titulo de Cidadania Espírito-Santense

Dom Ângelo Ademir Mezzari – arcebispo metropolitano de Vitória

Antônio Rodrigues Neto – militante em causas sociais

Maria de Fátima Moura Lube – pedagoga

Nilvete Bremer de Oliveira Pinheiro – assistente social

Ricardo Vasconcellos Lopes – empresário do setor de turismo e eventos

Maria Carolina Colucci Paschoini – superintendente do Banco do Brasil

Gustavo André Alves – empreendedor da área de turismo

Edmar Leite Moreira – oficial marinheiro da Capitania dos Portos do ES

Santos Jorge Esperança Junior – oficial da reserva da Marinha do Brasil

Marcos de Paula e Sousa – oficial marinheiro da Capitania dos Portos

Fonte: POLÍTICA ES