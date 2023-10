Ales reconhece atuação de agentes da PCES

Trinta agentes da Polícia Civil (PCES) foram homenageados em sessão solene proposta pelo deputado Delegado Danilo Bahiense (PL). A solenidade, realizada nesta sexta-feira (20), teve como referência a data de 14 de outubro, Dia do Agente de Polícia Civil. No discurso de abertura da sessão, o proponente destacou a necessidade de valorização dos servidores e falou sobre o déficit da categoria.

“Temos apenas 233 servidores nessa categoria que é a de maior déficit na Polícia Civil. É uma categoria fundamental na área da segurança pública, que desenvolve um trabalho que reflete na sociedade capixaba. E nós sabemos que são servidores que precisam de valorização e reconhecimento”, defendeu o parlamentar.

Representando os homenageados, o agente da Polícia Civil Frederico André de Oliveira, que atua na Delegacia de Homicídio e Proteção à Mulher, agradeceu o reconhecimento. “A Polícia Civil desenvolve um trabalho importante de investigação que leva a elucidação de crimes e apreensões. Essa homenagem é uma forma de reconhecer o trabalho de pessoas que se arriscam diariamente no seu ofício. Receber essa homenagem é uma forma também de reforçar nosso compromisso e honrar a confiança depositada em nós”.

“É uma categoria que precisa do olhar atencioso do poder público em várias questões. Temos, por exemplo, dentro da Polícia Civil, categorias que exercem a mesma função, mas com remuneração diferente. Buscamos essas e outras correções. Além, é claro, da questão da estrutura para o trabalho, que é essencial. Mas hoje é um dia, principalmente, de agradecimento pela Assembleia Legislativa reconhecer o trabalho desenvolvido”, disse o presidente da Associação de Agentes de Polícia Civil do Estado (Agenpol), Paulo Pignaton.

O Dia do Agente de Polícia Civil, celebrado em 14 de outubro, foi criado por meio da Lei 11.058/2019, resultado da aprovação do Projeto de Lei (PL) 513/2019, de autoria do deputado Danilo Bahiense.

Lista de homenageados:

01 – Alexandre Groberio de Oliveira

02 – Alexandre Magno Ramos Comper

03 – Aline Batista Rangel Cecato

04 – Angela Maria Souza Ramos

05 – Bethania Rossi Cardoso Bassini Tosta

06 – Bruno Cândido dos Santos

07 – Carlos Felipe dos Santos

08 – Celio Paiva Bianco da Silva

09 – Ciro Coelho da Vitoria

10 – Débora Sara Pinto dos Santos

11 – Diógenes passarela da Silva

12 – Eduardo Tadeu Ribeiro Batista da Cunha

13 – Florinda Mendes da Silva

14 – Frederico André de Oliveira

15 – Gederson Mercier

16 – Giulliano Moraes Sacramento

17 – Huarlens Adriano Moronari

18 – João Ruimar Cogo

19 – Jorge Morgado Neto

20 – José Geraldo de Lasari

21 – Laercio Campostrini de Souza

22 – Leonel Lopes da Costa

23 – Luiz Carlos Cordeiro

24 – Marcelo Rezende Meirelles

25 – Maria Lucia Andrade Pignaton

26 – Moisés Alves Freire

27 – Poliana Lamborghini Zandomenico

28 – Rodines do Nascimento Sonegheti

29 – Rodrigo de Sousa Gomes

30 – Wilma Vasconcelos

Fonte: POLÍTICA ES