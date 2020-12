Ales recebe prêmio da Unale nesta terça (22)

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) recebe, nesta terça-feira (22), o valor de R$ 20 mil referente ao prêmio de primeira colocada na categoria “Atendimento ao Cidadão”, da primeira edição do Prêmio Assembleia Cidadã, promovido pela União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale).

A entrega do cheque simbólico ocorrerá durante a última sessão ordinária do ano, às 15 horas, com a presença do ex-presidente da Unale, deputado estadual Kennedy Nunes (PSD), de Santa Catarina.

A premiação ocorreu durante a 23ª Conferência Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (CNLE), em Salvador (BA), em novembro de 2019. Na ocasião, a Assembleia também conquistou o segundo lugar na categoria “Gestão” com o projeto “Ales Digital”.

Trinta e cinco projetos foram inscritos no prêmio, que tinha três categorias: “Gestão”, “Atendimento ao Cidadão” e “Projetos Especiais”. Foram, então, selecionados três por categoria para a fase final.

O prêmio para cada projeto vencedor foi de R$ 20 mil e tem que ser revertido para melhorias dos projetos das casas legislativas. Além do dinheiro, o Parlamento receberá um troféu transitório.

O Espaço Assembleia Cidadã é uma iniciativa que reúne diversos serviços voltados para a população, como posto de identificação da Polícia Civil para a emissão de carteiras de identidade; Procon Assembleia, Procuradoria Especial da Mulher, Delegacia de Defesa do Consumidor, Defensoria Pública, biblioteca e agências bancárias.

Já o Ales Digital vem diminuindo consideravelmente o uso do papel na Casa, tanto no trabalho legislativo quanto no administrativo. No âmbito legislativo, os deputados já protocolam seus projetos através do sistema que conta com certificação digital, pessoal e intransferível.

Já no administrativo, solicitações cotidianas de servidores ao setor de Gestão de Pessoas, por exemplo, somente são possíveis de forma virtual. Graças ao avanço da virtualização de processos e tramitações, o Ales Digital representa economia para os cofres públicos, maior transparência e eficiência dos atos.