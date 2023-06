Ales recebe ensaio fotográfico com bebês de internas

Um ensaio fotográfico com bebês de internas que ocupam o alojamento materno infantil do Centro Prisional Feminino de Cariacica (CPFC) vai ganhar espaço em uma exposição na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (Ales), em Vitória. As fotos fazem parte do projeto “Da gestação para a vida” e a exposição poderá ser visitada a partir desta segunda-feira (05), até o dia 16 de junho.

Veja fotos da exposição

Desenvolvida na unidade prisional desde 2019, a iniciativa tem como foco a primeira infância e consiste na produção de fotos dos bebês de internas custodiadas na unidade. Ao todo, dez fotos, com medidas de 40×60 centímetros, estarão expostas no local.

O projeto foi idealizado pela diretora do Centro Prisional Feminino de Cariacica, Graciele Sonegheti Fraga, e contou com o trabalho voluntário da fotógrafa profissional Luana Andrioli. O ensaio fotográfico realizado na penitenciária, segundo Graciele Sonegheti, tem o objetivo de registrar os primeiros meses de vida das crianças, mesmo diante da situação de prisão das mães. A Lei de Execução Penal (LEP) garante a permanência dos bebês em companhia de suas mães no presídio pelo período de seis meses.

“A exposição fotográfica do projeto ‘Da gestação para a vida’ mostra para a sociedade a preocupação da Secretaria da Justiça (Sejus) com o cuidado, a proteção e a atenção necessários para a garantia de direitos desses bebês, enquanto estão em convivência com suas mães no sistema prisional. Procuramos ofertar um ambiente lúdico e salubre, descaracterizado de um ambiente de cárcere, e que contribua para o desenvolvimento dos bebês nessa primeira fase da vida”, disse Graciele Sonegheti.

Com o projeto, é possível registrar essa fase da vida e fazer com que as crianças tenham memória desse período. Um CD com as fotos digitalizadas é entregue para cada participante, de modo que possam guardar a recordação. Atualmente, quatro internas lactantes estão no alojamento infantil da unidade prisional e todas participaram do ensaio fotográfico, realizado no mês de maio.

O Centro Prisional Feminino de Cariacica dispõe de um espaço adequado para lactantes presas e os bebês. Composto por berçário, quartos humanizados, brinquedoteca, banheiros e outros equipamentos que criam um ambiente salubre e lúdico, propício ao desenvolvimento das crianças. Enquanto estão no berçário maternoinfantil, as internas mamães recebem acompanhamento psicossocial e de saúde. Após o prazo legal, a guarda provisória das crianças é concedida a um familiar da interna, conforme decisão do Poder Judiciário.

Serviço:

Exposição fotográfica “Da gestação para a vida”

Período: de 05 a 16 de junho de 2023

Horário: das 7h às 19h

Local: Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (Ales) – Avenida Américo Buaiz, 205 – Enseada do Suá, Vitória.

Fonte: POLÍTICA ES