Ales recebe comitiva da República Tcheca

A Assembleia Legislativa (Ales) recebeu, nesta terça-feira (28), a visita da embaixadora extraordinária e plenipotenciária da República Tcheca no Brasil, Pavla Havrlíková, do cônsul-geral da República Tcheca em São Paulo, Miloš Sklenka, e da cônsul honorária da República Tcheca em Vitória, Nathália Neves Burian. Na pauta, áreas de desenvolvimento no Espírito Santo, potencial turístico e econômico, possibilidades de mercado entre os países, entre outros assuntos.

Os representantes diplomáticos puderam conhecer alguns espaços da Casa como a Assembleia Cidadã e o gabinete da Presidência, onde foram recebidos pelo presidente do Legislativo estadual, deputado Marcelo Santos (Podemos). Durante a reunião, o parlamentar falou sobre as potencialidades do Espírito Santo, as riquezas naturais, atividade portuária, turismo e educação. Ainda citou a obra da nova via que se conecta à atual BR-101, o contorno do Mestre Álvaro.

“É o papel da Assembleia em fazer diplomacia ativa. Recebendo aqui a embaixadora, o cônsul-geral e, agora, nossa cônsul do Espírito Santo, que vai nos dar uma oportunidade de fazer esse intercâmbio cultural, comercial e turístico, gerando oportunidade tanto para a República Tcheca, quanto para o Espírito Santo”, afirmou o parlamentar.

A embaixadora relatou que o motivo da vinda ao Espírito Santo é a reabertura do Consulado Honorário da República Tcheca no estado. “O objetivo da reabertura do Consulado é restabelecer e reforçar as relações bilaterais entre a República Tcheca e o Espírito Santo. Ao longo dos dias da minha estadia aqui tivemos várias reuniões na área tanto empresarial, quanto institucional, e na universidade também. Essas são as áreas que gostaríamos de trabalhar para reforçar as relações entre o meu país e o Espírito Santo”.

Pavla reforçou ainda que a República Tcheca é um dos países mais industrializados da União Europeia, pois a porcentagem da indústria no PIB do país é muito elevada. Ela afirmou que o país é fornecedor de muitos produtos de alta qualidade e citou o setor automotivo. “Nós temos uma indústria bem forte no setor automotivo, na produção de peças de automóveis e maquinaria. Temos uma produção muito forte na defesa de equipamentos para agricultura”, disse.

“Nesse momento, como Embaixada, nós estamos trabalhando na promoção do comércio, das relações e parcerias na área da agricultura criativa. Queremos oferecer, por exemplo, ao Brasil essas soluções da alta tecnologia para agricultura, que é um tema muito importante para o Brasil e também para o Espírito Santo”, acrescentou a representante da República Tcheca.

O cônsul-geral da República Tcheca em São Paulo, Miloš Sklenka, contou que essa é a segunda vinda ao Espírito Santo no período de dois meses, visita que resultou em parcerias positivas com empresas que começarão a fazer novos negócios no Espírito, sendo das áreas de telecomunicações e saúde.

Em entrevista concedida à TV Ales, a cônsul honorária da República Tcheca em Vitória, Nathália Neves Burian, relatou que é descendente de tchecos e, por isso, está muito honrada com a reabertura do Consulado da República Tcheca no Espírito Santo.

“Meu avô veio para o Espírito Santo, acreditou no potencial do nosso estado e hoje eu tenho a possibilidade de mostrar para a República Tcheca como o Espírito Santo cresceu. É um estado bem desenvolvido e que nós temos uma estrutura política, jurídica, um potencial turístico também, que eu acho que vai estreitar essas relações entre a República Tcheca e o Espírito Santo, e favorecer o turismo. Os tchecos que vierem visitar o Brasil vão sair desse circuito Rio de Janeiro e São Paulo e conhecer o Espírito Santo e suas belezas naturais”, finalizou.

Após a reunião, os convidados foram direcionados ao Plenário Dirceu Cardoso, onde fora recebidos pelos deputados. A embaixadora Pavla Havrlíková explicou aos presentes e ao público que acompanhava a sessão o motivo da vinda da comitiva ao estado, enfatizou a satisfação da parceria política com o Espírito Santo e agradeceu a receptividade.

Fonte: POLÍTICA ES