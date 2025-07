Ales reafirma apoio ao desenvolvimento regional na Feira dos Municípios

Com expectativa de atrair mais de 80 mil visitantes até o próximo domingo (6), a Feira dos Municípios 2025 teve início nesta quinta-feira (3), no Pavilhão de Carapina, na Serra. Os capixabas poderão apreciar a diversidade cultural dos 78 municípios capixabas que montaram estrutura no local para divulgar aspectos como música, gastronomia e artesanato em uma área de 18 mil metros quadrados do Pavilhão. E a Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) participa pelo terceiro ano consecutivo, reafirmando seu papel no apoio ao desenvolvimento regional e à valorização das potencialidades capixabas.

No estande institucional do parlamento capixaba, o destaque é o projeto Arranjos Produtivos, coordenado pela Secretaria da Casa dos Municípios. A iniciativa busca fortalecer a agricultura familiar por meio da distribuição de mudas, entrega de equipamentos agrícolas e oferta de orientação técnica a produtores rurais de todo o Estado.

Na abertura oficial, realizada nessa quinta-feira (03), o presidente da Ales, deputado Marcelo Santos (União) falou sobre a importância do evento para os capixabas e sobre o estande do parlamento no evento. “É o Espírito Santo divulgando suas potencialidades, a sua identidade, a sua cultura, o turismo, a gestão também. E a Assembleia não pode ficar de fora porque é o parlamento que participa ao lado do governo do Estado promovendo o desenvolvimento econômico, social, turístico e ambiental. A Ales é partícipe de todo o desenvolvimento e crescimento do Espírito Santo e participar da Feira dos Municípios é dizer que nós vamos continuar trabalhando para melhorar ainda mais a vida dos capixabas. Muita gente ainda não conhece o trabalho da Assembleia Legislativa, e a Feira dos Municípios é uma oportunidade de mudar isso de forma criativa e interativa. No nosso estande, mostramos um pouco do que fazemos e como isso impacta o dia a dia de quem vive nos 78 municípios capixabas. Quem passar por laqui vai conhecer de perto iniciativas como o Arranjos Produtivos, que leva conhecimento técnico e incentivo às comunidades rurais, ajudando a fortalecer o trabalho do homem e da mulher do campo”, dsse o presidente.

Já a secretária da Casa dos Municípios, Joelma Costalonga, ressaltou o Projeto Arranjos Produtivos, presente hoje em 27 municípios do Estado. “Nós temos na Feira uma amostra da diversificação, que é um dos eixos do projeto, que a gente trabalha para incentivar o agricultor para trazer esse olhar sobre a importância da diversificação de culturas no campo e também estendemos isso as pequenas agroindústrias, quando ajudamos a regularizar e a melhorar e vender o seu produto”, complementou.

A solenidade também contou com a presença dos deputados estaduais Xambinho (Podemos), Dary Pagung (PSB), Denninho (União), Toninho da Emater (PSB) e Janate de Sá (PSB) e outras autoridades, como o governador Renato Casagrande (PSB), o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB), além de secretários de Estado, prefeitos e lideranças políticas. O chefe do executivo ressaltou a gratuidade da Feira, os eventos apresentados e a valorização do que é produzido no Estado.

“Aqui a gente tem todo o Estado, um resumo de todo Estado, foi por isso que a gente retomou a Feira dos Municípios. Em mais uma edição, com muito sucesso, com todos os municípios presentes, apresentando aqui toda a sua riqueza cultural, gastronômica, pontos turísticos e tudo aquilo que tem de positivo, destacando cada município. E a Feira é esse resumo, o capixaba é o visitante que quiser conter o que temos de melhor tem que vir conhecer esse evento que apresenta tudo que a gente tem para a população capixaba”, destacou o governador.

Cobertura ao vivo

A cobertura do evento pela TV Ales será ao vivo, direto do estande da Casa: nesta quinta (3) e na sexta-feira (4), às 18 horas; e no sábado (5) e no domingo (6), às 16 horas. Além de acompanhar a movimentação da feira, o programa especial vai trazer entrevistas e matérias sobre turismo e gastronomia. As edições serão comandadas pelo apresentador Torino Marques.

A feira

O tema da feira este ano é “O Espírito Santo que todo mundo precisa experimentar”, numa referência à diversidade e oportunidade que a feira proporciona de viver e experimentar as riquezas do Estado.

A feira também vai dar destaque ao turismo, mostrando as principais rotas turísticas do Espírito Santo, entre elas, as regiões do Caparaó e de Pedra Azul.

Empreendedores de todos os municípios do ES marcam presença para apresentar todo seu potencial turístico e econômico, com destaque para o agroturismo, agroindústria e artesanato.

Nos estandes, o público conhece produtos locais, a produção artesanal e ainda participa de atividades culturais. A programação, com mais de 40 horas de evento, prevê 22 shows musicais 100% capixabas, 60 manifestações culturais e atrações locais, entre outras atividades.

“A Feira dos Municípios 2025 tem dois objetivos principais: que é celebrar o Espírito Santo, por esse momento que ele vive, de ser o estado mais organizado do país, por meio da parceria e articulação entre os poderes, o Governo do Estado, a Assembleia Legislativa e o Judiciário. E o outro objetivo é contar com a presença dos 78 municípios capixabas, que estão levando tudo que é mais característico deles, divulgando o Espírito Santo para dentro do estado e para o restante do país”, explicou o diretor-geral da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), Alberto Gavini.

A entrada é gratuita. Na sexta (4), a feira fica aberta das 14 h às 2 horas; no sábado (5), das 10h às 22 horas; e no domingo (6), das 10h às 18 horas.

Fonte: POLÍTICA ES