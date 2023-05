Ales participa de entregas em Jerônimo Monteiro

A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (Ales), representada pelo presidente, deputado Marcelo Santos (Podemos), esteve em diversas agendas institucionais do Governo do Estado no município de Jerônimo Monteiro, na microrregião do Caparaó, na manhã deste sábado (20). A solenidade foi marcada pela entrega de obras e assinaturas de convênios para drenagem e pavimentação de ruas e ampliação de uma creche. O governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), esteve no evento com diversas lideranças do município e regiões vizinhas.

As assinaturas dos convênios aconteceram na cerimônia principal, realizada na Praça José Farah, no Centro. Foram celebrados dois convênios entre o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), e o município de Jerônimo Monteiro para a execução das obras de pavimentação e drenagem das ruas do Residencial Moreira e da Avenida Lourival Lugon Moulin, no bairro Centro. Ao todo, os investimentos chegam a R$ 4,3 milhões.

Em seguida, foi entregue a primeira etapa das obras de infraestrutura do acesso do Parque de Exposições da cidade e a Praça Saudável. O equipamento conta com quadra de areia, playground, área de academia ao ar livre, área de vivência, pista de caminhada, administração coberta, arquibancada e paisagismo, em uma área total de 1.500 metros quadrados. Foram investidos R$ 1,06 milhão, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport). Além de esportes, o local poderá ser utilizado para a prática de caminhadas, aulas de ginástica para a terceira idade e o lazer em geral, podendo ainda abrigar eventos diversos, como festas e apresentações culturais.

“Fizemos importantes entregas para o município. Obras que tem a parceria da Assembleia Legislativa, obras importantes de drenagem e pavimentação de ruas, de entrega do parque de exposição com um centro de eventos para Jerônimo Monteiro. Na área do esporte, a Praça Saudável, o Campo Bom de Bola, e ainda uma Delegacia de Polícia. Então, são investimentos para melhorar a vida de quem mora nesse município”, acrescentou o governador Casagrande.

Delegacia

Uma das entregas foi a reforma da Delegacia de Polícia de Jerônimo Monteiro e o Posto de identificação, com investimentos na ordem de R$ 280 mil. A sede regional conta com um pavimento, com cartórios, salas de investigação, recepção, nove banheiros, masculino e feminino, uma cozinha, duas celas pequenas, depósito, duas salas para o Posto de Identificação, responsável pela emissão e entrega das carteiras de identidade. A reforma é mais uma demonstração do compromisso do Governo do Estado com a reestruturação da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES).

O presidente da Ales, deputado Marcelo Santos, também ressaltou sobre a importância de participar e registrar a ação do governo nas 78 cidades capixabas. “Vamos anunciar tantas outras obras. E isso só acontece porque a Assembleia Legislativa autoriza o governo, por meio da peça orçamentária, a fazer essas entregas importantes. Então, quero dividir minha alegria com o povo de Jerônimo Monteiro e com todos os meus colegas deputados, que junto comigo, fazem com que o governador possa entregar essas ações para os municípios e transformar o Espírito Santo”, concluiu o parlamentar.

Foi formalizado ainda o repasse de R$ 483 mil pelo Estado para a ampliação do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Professor Thiago Zucolotto Machado (antigo CMEI Sonho de Viver). A obra de ampliação inclui a construção de mais quatro salas de aulas, dois banheiros infantis e área de circulação, que possibilitará a ampliação de 101 vagas na rede pública municipal, totalizando 308 crianças atendidas entre 0 e 3 anos de idade.

Estiveram presentes os prefeitos Sergio Fonseca (Jerônimo Monteiro), Christiano Spadetto (Conceição do Castelo), Dito (Muniz Freire), Toninho Gualhano (Bom Jesus do Norte) e Hélio Carlos Ribeiro Cândido, o Cacalo (Muqui); o diretor-presidente do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf), Leonardo Monteiro; além de vereadores e lideranças da região.

Fonte: POLÍTICA ES