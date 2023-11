Ales participa de entregas em Conceição da Barra

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) e os Poderes Executivos Estadual e Municipal se reuniram nesta quarta-feira (8), em Conceição da Barra (ES), para a entrega de obras e assinaturas de ordens de serviço e fornecimento nas áreas da educação, saúde e infraestrutura. As instituições foram representadas pelo deputado Denninho Silva (União), governador Renato Casagrande (PSB) e pelo prefeito Walyson Vasconcelos, o Mateusinho (PTB).

Na ocasião, foram entregues a nova unidade de Ensino Fundamental em Tempo Integral (EMEFTI) Maria Carelli Lomonte; a Praça Odir Pereira Gomes, em Braço do Rio; e o calçamento do bairro Bela Vista. Além disso, foi assinada a ordem de fornecimento de aparelhos de ultrassom e de raio x digital.

Para a obra da nova unidade escolar, o governo do Estado repassou R$ 1,17 milhão ao município por meio do Programa Capixaba de Fomento à Implementação de Escolas Municipais de Ensino Fundamental em Tempo Integral (Proeti). O recurso custeou a construção de salas, aquisição de mobiliários e equipamentos, além de acervo para biblioteca e despesas de custeio.

A diretora da escola, Enilda Ângela Donatti, explicou que a instituição já ofertava horário integral aos alunos, mas com uma estrutura menor. “A gente estava em outro local, que era bastante apertado, e hoje a gente tá em uma escola muito ampla, um escola que favorece uma educação de qualidade (…). Nossos alunos estão apaixonados, não só eles, como todos nós funcionários (…)”, conta a profissional.

Também na área da educação, foi assinada nova ordem de serviço para reforma e ampliação da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) José Carlos Castro, na qual serão investidos aproximadamente R$ 9 milhões.

De acordo com o governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), o Espírito Santo conseguiu se organizar para realizar investimentos como os anunciados no município de Conceição da Barra, principalmente na educação.

“Educação ainda é, e vai ser para sempre, o melhor caminho que nós temos (…). Enquanto for governador, vamos seguir investindo em nossos municípios”, afirmou Casagrande.

Representando a Assembleia Legislativa, o deputado Denninho Silva ressaltou que a parceria entre os poderes traz bons resultados à população. “O senhor (Casagrande) tem uma Assembleia hoje que é parceira, tem deputados que te respeitam, respeitam o estado do Espírito Santo, respeitam Conceição da Barra (…)”, destacou o parlamentar.

Para Mateusinho, prefeito do município, os cidadãos barrenses são e devem ser os principais beneficiários dos investimentos na região. “O cidadão sempre sai beneficiado porque é pra isso que existem todos nós (instituições públicas), pra gente dar as mãos e fazer, e dar continuidade a esse processo no nosso município de Conceição da Barra”, afirmou o chefe do Executivo municipal.

Saúde

A solenidade contou, ainda, com assinatura da ordem de fornecimento de um aparelho de radiologia e dois aparelhos de ultrassonografia. A aquisição dos equipamentos foi feita por meio de crédito suplementar proveniente do orçamento da Secretaria da Casa Civil, no valor total de R$ 707 mil.



Fonte: POLÍTICA ES