Ales homenageia nesta 4ª cidadãos com títulos e Ordem Domingos Martins

Mais de 60 personalidades com relevantes serviços prestados ao Estado do Espírito Santo serão homenageadas em sessão solene promovida pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa nesta quarta-feira (9), às 19 horas, no Plenário Dirceu Cardoso, com entrega de Títulos de Cidadão Espírito-Santense e Ordem do Mérito Domingos Martins.

Cada deputado indicou dois homenageados. A Ordem do Mérito Domingos Martins é a mais alta honraria da Assembleia Legislativa do Espírito Santo e é concedida a personalidades e instituições nacionais ou estrangeiras em reconhecimento aos serviços prestados à comunidade capixaba. Instituída pela Resolução 1390/1984, a honraria tem cinco graus: grã-cruz, grande oficial, comendador, oficial e cavaleiro.

Já o Título de Cidadão Espírito-Santense é conferido a pessoas nascidas fora do Espírito Santo e que estabelecem relações benéficas para o estado capixaba. Sua concessão é regulamentada pela Lei 7.832/2004.

Fonte: POLÍTICA ES