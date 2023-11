Ales homenageia combate à violência doméstica

Para comemorar o Dia Estadual da Profissional de Segurança no Combate à Violência contra a Mulher (18 de novembro), o deputado Delegado Danilo Bahiense (PL) promoveu sessão solene, na noite de quinta-feira (23). Foram homenageadas 30 mulheres profissionais da segurança pública, entre delegadas de Polícia, investigadoras, psicólogas, assistentes sociais, policiais militares e integrantes das guardas municipais da Grande Vitória.

Elas receberam a Medalha Delegada Zoraydes Izabel Duboc, destinada a profissionais de segurança por serviços ou ações meritórias realizadas no combate à violência contra as mulheres no Espírito Santo. A honraria foi criada pela Resolução 7.718/2021, iniciativa de Bahiense.

O parlamentar também é autor da Lei 11.292/2021, que instituiu o Dia Estadual da Profissional de Segurança no Combate à Violência contra a Mulher, para valorizar o trabalho de policiais civis, militares e penais, além de bombeiras e guardas municipais que atuam no combate à violência doméstica.

O parlamentar destacou a importância da homenagem às profissionais de segurança pública e recordou o papel desempenhado pela delegada que dá nome à medalha: “Dra. Zoraydes foi uma das primeiras delegadas no Estado, e esta é a primeira vez que a honraria é entregue a quem combate o machismo e defende as mulheres, sendo o papel de vocês fundamental para manter a vida, que começa quando a violência acaba”, disse.

Violência contra mulher

Bahiense lembrou que, neste ano, já foram registrados 29 feminicídios no Estado. O Tribunal de Justiça emitiu 9.252 medidas protetivas em 2023. O Disque 100 computou 974 denúncias e 4.905 violações contra as mulheres.

Além disso, em 2023, 62 meninas de 10 a 14 anos se tornaram mães após terem sido vítimas de estupro neste ano. Em 2020, lembrou Bahiense, esse número de meninas foi de 308. Em 2021 foram 300. Em 2022 houve uma redução para 200 meninas. A redução foi graças ao trabalho incessante das profissionais que combatem a violência, segundo o parlamentar.

A juíza Hermínia Maria Silveira Azoury elogiou a iniciativa de Bahiense em homenagear as profissionais de segurança no combate à violência contra as mulheres: “Minha preocupação com a violência doméstica é grande, e os agressores acabam achando isso normal”, disse. Em nome dos homenageados falou a delegada Silvana Paula Soeiro de Castro Perini.

Mesa de trabalho

Deputado Danilo Bahiense

Hermínia Maria Silveira Azoury – Coordenadora estadual da mulher em situação de violência doméstica e familiar no Tribunal de Justiça

Cláudia Garcia – Promotora de Justiça

Fernanda Prugner – Coordenadora do Núcleo Especializado de Defesa dos Direitos da Mulher da Defensoria Pública

Cláudia Dematté de Freitas Coutinho – delegada-chefe da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher

2º Sargento Dulce Helena Gonzaga – representante dos Trabalhos do Programa Patrulha Maria da Penha

Landa Carretero Nunes Marques Sartori – comandante da Guarda Municipal de Vila Velha

Dayse Barbosa Mattos – comandante da Guarda Municipal de Vitória

Lais Araújo de Matos – comandante da Guarda Municipal de Serra

Aloísio Ernesto Fajardo Duboc – presidente do Sindipol e filho da delegada Zoraydes Izabel Duboc

Homenageadas da Polícia Civil

Delegada Cláudia Dematté de Freitas Coutinho

Delegada Carolina Valle Brandão

Delegada Francini Parmagnani Moreschi Bergamini

Delegada Silvana Paula Soeiro de Castro Perini

Escrivã de Polícia Carolina Henrique Sardinha Silva

Investigadora de Polícia Luciana Maria Romano de Souza

Investigadora de Polícia Renata Duarte Lima Marchini

Psicóloga Ana Paula da Silva Milani Patrocínio

Assistente Social Helena Carolina Siqueira de Carvalho

Assistente Social Marilene Vieira Barcelos

Assistente Social Sthéfanie da Penha Silva

Homenageadas da Polícia Militar

Capitão Jaqueline Pandolfi Freire

3° Sargento Kelly Borges Fraga

2º Sargento Dulce Helena Gonzaga

Cabo Juliane Fernandes de Sousa

Cabo Marta Stinguel Batista dos Santos

Cabo Michelli Aprígio Lebal

Cabo Rosana Pereira Facini

Cabo Zeliani Gonçalves Ramalho Dias

Soldado Lorena Borges Ferreira

Homenagedas da Guarda Municipal de Vitória

Dayse Barbosa Mattos.

Jacimara Oliveira Camponez

Renata Zanotelli Tristão

Homenageadas da Guarda Municipal de Vila Velha

Landa Carretero Nunes Marques Sartori

Alessandra Cardoso da Silva

Laís Mongin Barbosa

Homenageadas da Guarda Municipal da Serra

Lais Araújo de Matos

Bruna Maria David Souza

Jéssica Venturin da Silva

Suzikelly Sussuarana Ribeiro

Fonte: POLÍTICA ES