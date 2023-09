Ales homenageia 50 anos de igreja evangélica

Os 50 anos da igreja evangélica Assembleia de Deus Ministério Jardim Colorado foram comemorados na noite de segunda-feira (25), em sessão solene no Plenário Dirceu Cardoso. O deputado estadual Lucas Scaramussa (Podemos) homenageou, com certificados, 47 personagens importantes na história da denominação religiosa que possui 60 templos espalhados pelo Estado. Houve uma apresentação musical com o Ministério de Louvor ADJC Santa Fé.

O Ministério Jardim Colorado tem sede no município de Vila Velha e foi fundado pelo pastor Oscar Domingos de Moura, que faleceu em 2021, aos 90 anos. O pastor Oscar concebeu, em 2018, a criação da Convenção Fraternal das Assembleias de Deus do Estado do Espírito Santo e outros (Confradeesto). Scaramussa (Podemos) disse que, apesar de não ter conhecido o pastor Oscar, era possível perceber “o exemplo de homem que ele foi ao longo da vida.”

“Fui professor universitário aos 24 anos e, como patrono de uma turma de curso de Direito, sempre procurei falar com as famílias dos formandos de que a lei é um instrumento de formação. Daí senti a vontade de ser algo diferente ao ouvir um aluno falando três coisas para a transformação: o evangelho, a família e o amor fraternal; e a partir daí, pautei a minha vida nessas três afirmações, que o Ministério Jardim Colorado ensina aos membros da Igreja Assembleia de Deus”, prosseguiu o parlamentar.

O deputado federal Messias Donato (Republicanos) lembrou a trajetória da denominação evangélica. O presidente do Ministério Jardim Colorado e da Convenção de Pastores (Confradeesto), pastor Oseias de Moura, destacou a emoção de comemorar na Ales os 50 anos do Ministério e falou sobre a vida de seu pai, o pastor Oscar.

Além de Scaramussa, Messias e o pastor Oseias, a mesa foi composta pelos seguintes membros: a presidente e as vices da União Feminina do Ministério Jardim Colorado, respectivamente, Marilene Paula de Sena Moura, Alessandra Martins e Eliene Monteiro; o vice-presidente do Ministério e secretário-adjunto da Confradeesto, pastor Alexandre Correia Martins; e o segundo vice-presidente do Ministério, pastor Antônio Matias. E ainda: o diretor-geral da ConfraTV (canal oficial da Convenção Fraternal das Assembleias de Deus no Espírito Santo), Oscar Domingos de Moura Neto; o vereador Pastor Alysson Reis, de Linhares; além de Danúbia Jordão, integrante da Igreja Evangélica Assembleia de Deus.

Homenageados

Pastor Oseias de Moura

Nilce Gomes de Moura

Oscar Domingos de Moura

Pastor Alexandre Correia Martins

Orion José Moura

Odailse Moura Muniz

Adriana Moura

Pastor Dionísio Segades de Souza

Luzia Monteiro dos Santos

Pastor Pedro Mendes de Oliveira

Leia Nogueira Corrêa

Maria da Penha Mangueira

Pastor Aiezer Silva Rocha

Pastor Darlam da Silva Damasceno

Pastor Oilto Pereira da Silva

Genivaldo Matos dos Santos

Anelis Santos Gama

José Atayde Alves Borges

Alexsandro Alves Fiuza

Natival Ramos Gouvêa

Agostinho Peruzzo

Wales Marcos Zanote

Ezequiel Sudré de Assis

Célio Ribeiro dos Santos

Valdeir Pacheco dos Santos

Leonardo Almeida Laureano

Décio Pego

Raimundo Gonçalves Pereira

Manoel Ernesto

Pastor Sivaldo Luciano Onhert

Pastor Gelson Santos da Paixão

Presbítero Elizeu Ferreira de Ataídes

Pastor Humberto Teixeira do Rosário

Pastor Ademilson Alves de Amorim

Pastor Iranildo Leite da Silva

Pastor Ademilson Santo Monte

Pastor Alessandro Nascimento Santos

Pastor Milton Sérgio da Cruz Santos

Pastor Derivaldo dos Santos

Pastor Ezequiel Alves dos Santos

Pastor Jorge da Conceição de Queiroz

Pastor Elias Feu Ferreira

Pastor Otaniel Pereira Lorenzone

Pastor Ailton Mendes Amorim

Pastor Samuel dos Santos

Pastor José Antônio da Costa

Pastor José Valmir de Almeida

Fonte: POLÍTICA ES