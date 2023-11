Ales homenageia 41 anos da turma do 38º BI

Alunos e instrutores da turma de 1982 do 38º Batalhão de Infantaria do Exército Brasileiro, localizado em Vila Velha (ES), foram homenageados em sessão solene proposta pelo deputado Capitão Assumção (PL). Realizada na noite dessa terça-feira (28), a solenidade celebrou os 41 anos da turma com entrega de placas aos integrantes.

Fotos da solene

De acordo com o parlamentar, a proposta é reencontrar colegas, celebrar a amizade pactuada e os valores aprendidos, como coragem, disciplina e hierarquia. “Esta sessão solene celebra essa união e compromisso. É crucial que todos reconheçam que a chama que uma vez ardeu no peito dos jovens, orgulhosamente vestidos nas fardas verde-oliva, permanece tão viva quanto antes. (…) é uma noite de festa, mas também de reafirmar a devoção eterna à nação”, disse Assumção.

Instrutor da sessão de metralhadora na Companhia de Apoio, Sargento Zanotelli foi um dos homenageados e falou em nome de todos. “Agradeço ao Capitão Assumção e a Assembleia Legislativa pela homenagem. Estamos aqui hoje para reencontrar esses amigos. Por quê? O que nós levamos da época do 38º BI? Levamos a amizade dessas pessoas que estão aqui hoje”, afirmou Zanotelli.

Além do deputado Capitão Assumção, fizeram parte da mesa convidados representando os instrutores da turma de 1982, o Comando do 38º Batalhão de Infantaria, o Comando Militar do Leste e a Capitania dos Portos.

Homenageados

Denilson Antonio Rabelo; Pedro Amaral Oliveira; Luciano Nasser Rezende; Jairo Ribeiro Lucas; Jorge Luzemar Ventura do Prado; José Miguel Leppaus; Jarbas Vieira Sarmento; Renato Francisco Zanotelli; Walmir Manuel Francisco; José Francisco Mendes; Wollmer Charles Barbatto; Rilton Freitas Ribeiro; Antonio Carlos Nascimento Valente; Wilis Mazioli; Valci Dias De Oliveira; Carlos Norberto Passos Filho; Sanderson Mattos Fernandes; Wellington Da Silva; Alicir Natal Ortolan; Marcelo Villa-Forte De Oliveira; Vanderlei Faioli; Vanderlei Eudir Stein; Marcelo Merlo; Antonio Pitol Junior; Washington Pirola; Sidney Ferreira Alvarenga; Marcus Bernardo; Cesar Silva Ferreira Coutinho; Valter Antonio Carvalho; Robson Victorino; Wladiney Torres de Amorim; Wantuil José de Oliveira; Ricardo Vaillant Amorim.

