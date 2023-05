Ales homenageia 118 anos da Igreja Metodista

Os 118 anos da Igreja Metodista no Espírito Santo foram comemorados em sessão solene na Assembleia Legislativa (Ales), na noite de sexta-feira (26), proposta pelo deputado Marcelo Santos (Podemos), presidente da Casa. Trinta e dois metodistas de municípios da Grande Vitória, Guarapari, Marataízes,Guaçuí e Linhares foram homenageados com certificados.

A jovem metodista Sarah De Lai Souza falou sobre a história da Igreja Metodista no Espírito Santo, descrevendo a trajetória do metodismo no Brasil. O ex-deputado estadual e atual subsecretário da Casa Civil, representando o governo do Estado, Sandro Locutor, pontuou a importância da homenagem à igreja. Fala reforçada pelo deputado federal Messias Donato (Republicanos-ES), que também destacou os 118 anos da Igreja Metodista. O reverendíssimo bispo Bruno Roberto Pereira dos Santos falou sobre o que é o trabalho da Igreja Metodista, comparando, com passagens bíblicas, as ações sociais desenvolvidas.

O deputado Marcelo Santos (Podemos) destacou a importância da solenidade, dizendo de sua satisfação em receber os representantes de Deus na Casa do Povo. Ele lembrou de seu pai, Aloísio Santos, que foi um apoiador das igrejas em Cariacica, e destacou a importância dessas instituições como “luz radiante mostrando o amor de Deus aos aflitos, servindo as comunidades e sendo uma inspiração para todos nós, chegando aos locais em que o Estado ainda não chegou, ajudando famílias carentes para que tenham uma vida mais justa e digna. A história desta igreja é testemunho vivo dos planos de Deus e o seu papel é ultrapassar as paredes dos seus templos, levando palavras de conforto aos necessitados”.

Foram apresentados três momentos de louvor com o pastor Ely Blunck cantando os hinos do Hinário Evangélico. Em nome dos homenageados falou o reverendo Roberto Rodrigues Pereira.

Mesa

Compuseram a mesa da sessão solene o deputado federal Messias Donato; o ex-deputado estadual e atual subsecretário da Casa Civil, representando o governo do Estado, Sandro Locutor; o reverendíssimo bispo Bruno Roberto Pereira dos Santos; a jovem metodista Sarah De Lai Souza; o pastor Ely Blunck. e os reverendos Wanderlei Carvalho da Costa, Roberto Rodrigues Pereira e Alexander Mendes Cunha.

Missão

Conforme a Constituição da Igreja Metodista, a missão da entidade é participar da ação de Deus no seu propósito de salvar o mundo realizando o culto de Deus, pregando a sua palavra, ministrando os sacramentos, promovendo a fraternidade e a disciplina cristãs e proporcionando aos seus membros meios para alcançarem uma experiência cristã progressiva, visando ao desempenho de seu testemunho e serviço no mundo.

Homenageados com certificados

Ana Maria Rodrigues de Paula Ferreira

(METODISTA EM MANOEL PLAZA – SERRA)

Andréa Teles da Silva

(METODISTA DE GOIABEIRAS – VITÓRIA)

Eucineia Lima Rodrigues

(METODISTA EM MANOEL PLAZA – SERRA)

Giovana Fernandes de Souza

(METODISTA DE MARATAÍZES)

Izaias Porto Pinheiro da Silva

(METODISTA RECANTO DA SEREIA – GUARAPARI)

Jessé da Silva Alvarenga

(METODISTA RECANTO DA SEREIA – GUARAPARI)

Joaquim Ferreira Filho

(METODISTA DO CENTENÁRIO – SERRA)

José Teodoro Sobrinho

(METODISTA EM JARDIM CAMBURI – VITÓRIA)

Josefa Maria de França Cotta

(METODISTA EM JARDIM CAMBURI – VITÓRIA)

Lilliane Rocha da Silva

(METODISTA CENTRAL DE VITÓRIA)

Lourival Augusto dos Reis

(METODISTA DO CENTENÁRIO – SERRA)

Maria Áurea da Silva Rebello

(METODISTA CENTRAL DE VITÓRIA)

Maria Barbosa do Amor Divino

(METODISTA CENTRAL DE VITÓRIA)

Mário César Xavier

(METODISTA DO CENTENÁRIO – SERRA)

Odyr César Vargas

(METODISTA MEMORIAL – VITÓRIA)

Pastor Emérito José Tarcísio Ribeiro Pinto

(METODISTA MEMORIAL – VITÓRIA)

Percilia Maria Alves

(METODISTA DO CENTENÁRIO – SERRA)

Reverenda Débora Blunck Silveira

(METODISTA DE MARATAÍZES)

Reverenda Mara Ferreira Araújo Pedro

(METODISTA RECANTO DA SEREIA – GUARAPARI)

Reverendo Alexander Mendes Cunha

(METODISTA CENTRAL DE VITÓRIA)

Reverendo Antônio Geraldo de Sousa Filho

(METODISTA MANOEL PLAZA – SERRA)

Reverendo Bispo Bruno Roberto Pereira dos Santos

(PRESIDENTE DA METODISTA DA 4ª REGIÃO)

Reverendo Jânio Quadros Paradela

(METODISTA EM GUAÇUÍ)

Reverendo Orlando Carrafa dos Santos

(METODISTA CENTRAL DE CARIACICA)

Reverendo Roberto Rodrigues Pereira

(METODISTA DO CENTENÁRIO – SERRA)

Reverendo Samuel Gomes do Nascimento

(METODISTA DE INTERLAGOS – LINHARES)

Reverendo Wanderlei Carvalho da Costa

(METODISTA DE ITAPUÃ – VILA VELHA)

Rosângela Rodrigues Fernandes

(METODISTA DE GOIABEIRAS – VITÓRIA)

Saulo Nogarol

(METODISTA MEMORIAL – VITÓRIA)

Suelena Rodrigues de Souza Rainha

(METODISTA DO CENTENÁRIO – SERRA)

Terezinha Maria Rocha Reinoso

(METODISTA EM MANOEL PLAZA – SERRA)

Wantuyr da Silveira César

(METODISTA DE GOIABEIRAS – VITÓRIA)

