Ales firma parceria com Curso de Residência em Jornalismo

A Assembleia Legislativa (Ales) firmou parceria com a Rede Gazeta para o 28º Curso de Residência em Jornalismo. O curso é voltado para formandos e recém-formados de qualquer curso superior ou dos cursos técnicos em Rádio e TV ou em Audiovisual com interesse em trabalhar na área de comunicação. As inscrições para o curso foram abertas nesta quarta-feira (2) e terminam em 14 de julho.

A palestra de lançamento aconteceu nesta quarta-feira (2) e contou com a participação do jornalista Caco Barcellos, que tem 51 anos de carreira. Com uma plateia repleta, principalmente, de estudantes de Jornalismo e recém-formados na área, Barcellos destacou a importância da profissão na apuração dos fatos, na proximidade com a população e no papel de levar a informação a quem precisa.

Muito conhecido por suas reportagens investigativas, o profissional frisou a importância de o jornalista estar nas ruas, no local dos acontecimentos, conversar diretamente com as pessoas e informar os cidadãos sobre os fatos sem “pré-julgamentos”.

Em entrevista à Comunicação da Ales, Barcellos reforçou o papel do jornalista, inclusive para o fortalecimento da democracia: “Todo mundo é um comunicador (…) Tem uma pesquisa recente dizendo que cada brasileiro tem, em média, dois celulares. Tem 500 milhões de celulares para uma população de 210 milhões (…). É um desafio imenso, mas a gente tem que achar esse desafio como uma coisa positiva, que aumenta o nosso compromisso (…)”, opinou.

Parceria

A parceria firmada entre a Ales e a rede de comunicação visa aproximar ainda mais o Legislativo da sociedade. “Essa é uma parceria inédita. Por orientação da Mesa Diretora, do nosso presidente Marcelo Santos, a Assembleia Legislativa decidiu se aproximar da população e, para facilitar a comunicação pública, nada como fortalecer o jornalismo”, explicou o secretário de Comunicação da Ales, Leonardo Nunes.

Segundo o gestor, o Parlamento estadual tem interesse em firmar acordos também com outros veículos de imprensa. “Essa é uma primeira parceria. Hoje, estamos avançando com o grupo da Rede Gazeta. Pretendemos avançar com outros veículos também. Vamos abrir nossas portas, vamos receber os residentes que terão a oportunidade de conhecer um pouco da nossa rotina, os trâmites, os detalhes, como a Casa funciona”, adiantou.

“Porque a gente quer manter o padrão de transparência e qualidade da Assembleia Legislativa. A gente quer levar informação para a sociedade, a gente quer a participação da sociedade. E a gente quer o maior desenvolvimento do Estado (….). Fortalecendo o jornalismo, a gente vai fortalecer a comunicação pública, vai fortalecer o combate às fake news e o nosso processo de transparência legislativa”, reforçou o secretário.

Eduardo Fachetti, diretor de relações institucionais da Rede Gazeta e coordenador do curso, detalhou o objetivo: “A nossa ideia é levar a turma de 10 residentes para dentro da Assembleia, para mostrar como é o bastidor do Poder Legislativo, como funciona a tramitação das pautas. Para que eles tenham também contato com a área técnica da Assembleia, entendam como funcionam os projetos de lei e entendam também como funcionam as comissões temáticas”, informou.

Fachetti disse, ainda, que o foco desta edição são as mudanças climáticas: “O curso desse ano tem como tema principal as emergências climáticas. Nós queremos muito que essa turma conheça como a Assembleia Legislativa está trabalhando as questões climáticas aqui no Espírito Santo, quais projetos de lei estão sendo pensados, tramitados, para que a gente enfrente as possibilidades de calamidade pública e que tenhamos aqui no Espírito Santo boas políticas de sustentabilidade”, revelou o coordenador.

Fonte: POLÍTICA ES