Ales faz homenagem a Hélcio Mesquita

Nesta quarta-feira (11), data em que se comemora o Dia do Advogado, a Assembleia Legislativa (Ales) prestou homenagem a um de seus profissionais da área, o procurador Hélcio Joaquim Correa Mesquita. Conhecido na Casa como Dr. Mesquita, o advogado atuou como procurador adjunto da Ales por 22 anos, até seu falecimento em 25 de outubro de 2017.

Para marcar a atuação do servidor, a Assembleia denominou a sala da Diretoria da Procuradoria de “Hélcio Joaquim Correa Mesquita”. A cerimônia de inauguração da placa com o nome, fotografia e biografia do procurador aconteceu na manhã desta quarta, com a presença dos colegas da Procuradoria, familiares e servidores de outros setores da Casa.

O procurador-geral da Assembleia, Rafael Henrique Guimarães Teixeira de Freitas, ressaltou a competência e a presteza do homenageado: “Uma pessoa muito gabaritada e que me recebeu muito bem quando cheguei”, disse. O procurador Valmir Castro Alves, que trabalhou com ele ao longo desses mais de 20 anos, também elogiou a boa vontade de Dr. Mesquita em atender os colegas: “Com ele não tinha tempo ruim para atender o servidor”, comentou.

A viúva de Dr. Mesquita, Angela Oberg Mesquita, foi quem agradeceu a homenagem em nome dos familiares. A denominação da sala da Diretoria da Procuradoria foi oficializada pela Resolução 5.892/2018.

Biografia

Hélcio Joaquim Correa Mesquita, natural de Conceição da Barra, foi procurador adjunto da Assembleia Legislativa, advogado militante com ampla atuação nas áreas cível e criminalista, servidor do Poder Judiciário, professor municipal e desportista.

Atuou em várias comissões permanentes, temporárias e de inquérito no Parlamento estadual, com destaque para sua atuação na CPI dos Maus-Tratos contra os Animais, quando recebeu elogios registrados nos anais da Assembleia por sua competência, presteza, compromisso, desvelo e elevado espírito público.

Hélcio Joaquim Correa Mesquita era casado com Angela Oberg Mesquita e teve quatro filhos: Hecleu, Ludmila, Hélcio e Victor.