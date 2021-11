Ales entrega comenda Zacimba Gaba

O trabalho desenvolvido pela população negra no enfrentamento à pandemia de Covid-19 foi celebrado em sessão solene na Assembleia Legislativa. Em evento realizado na noite desta sexta-feira (19), a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Casa prestou homenagem a 30 personalidades e entidades que atuaram de diferentes formas para mitigar os impactos da pandemia na saúde, educação e qualidade de vida da população capixaba.

Os homenageados receberam a comenda Zacimba Gaba, instituída pela Resolução 4.377/2016. A deputada Iriny Lopes (PT) foi a proponente do evento. “Nesse mês da Consciência Negra, escolhemos um mote. Vivemos um momento de enormes desafios. E quisemos marcar a presença do povo negro no enfrentamento dessa dolorosa, perversa e cruel pandemia que vivemos e que levou mais de 600 mil pessoas”, comentou a parlamentar.

Iriny também destacou os impactos diretos da Covid na população negra. Ela apresentou dados coletados pela PUC-RJ que mostraram que, até maio do ano passado, 55% dos pacientes negros internados nos hospitais brasileiros morreram, enquanto a taxa de letalidade entre brancos foi de 38%.

A deputada também mostrou dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) que revelam que a taxa de desemprego entre a população negra é 58% superior à taxa entre a população branca.

A parlamentar revelou, ainda, que apresentou, na tarde desta sexta-feira, um projeto de lei (PL) criando o Estatuto Estadual da Igualdade Racial.

A presidente do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial, Fátima Tolentino da Silva, foi uma das homenageadas. Ela falou das agruras que a população negra enfrentou durante a pandemia. “A gente morreu de fome. Muitas pessoas homenageadas aqui fizeram o papel que deveria ter sido feito pelo Estado. E eu tenho vergonha de um país rico como o nosso ter voltado para o mapa da fome”, disse.

Também compuseram a mesa o presidente da Comissão de Cidadania, deputado Luciano Machado (PV); a vereadora de Vitória Camila Valadão (Psol); o secretário-executivo da Secretaria de Combate ao Racismo do Partido dos Trabalhadores, Luiz Carlos Silva dos Santos; a coordenadora do Núcleo de Estudos Afro-brasileiros da Ufes, Jacyara Silva de Paiva; o enfermeiro e professor do departamento de Enfermagem da Ufes, Thiago Prado; e a representante do Coletivo Disparada, Íris Hinácio.

Cultura e religião

O evento contou com a apresentação musical da artista Ada Koffi e com um momento religioso conduzido pela liderança do Candomblé, Mãe Edinéa Cabral da Silva. Ainda foi realizada uma apresentação do documentário “A coisa tá preta”, produzido pelo cineasta Gabriel Filipe.

Zacimba Gaba

Zacimba Gaba, princesa da nação de Cabinda, em Angola, foi trazida para o Brasil para ser escravizada. Comprada pelo barão José Trancoso, foi levada para a região de São Mateus, norte do estado. Trancoso não fazia ideia da popularidade de Zacimba em Angola, mas logo percebeu a maneira como era tratada pelos outros escravizados.

Por isso, o barão passou a submetê-la a castigos físicos e psicológicos, o que provocou revolta entre os negros e resultou, mais tarde, na fuga da princesa e morte do fazendeiro. Zacimba Gaba liderou a fuga dos escravizados e, juntos, fundaram um quilombo, onde, atualmente, fica localizada a vila de Itaúnas, em Conceição da Barra.

Homenageados

Elza Helena Ribeiro (indicação do deputado Luciano Machado)

Érika Almeida Furtado (indicação do deputado Luciano Machado)

Mário César do Nascimento Moreira (indicação do deputado Luciano Machado)

Maria Luíza Aparecida Gomes Barbosa (indicação do deputado Alexandre Xambinho)

Ada Koffi

Coletivo Afoxé

Coletivo de Fortalecimento e Empoderamento da População Negra do Sul do Espírito santo

Coletivo Disparada

Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado (Consea)

Conselho Estadual de Promoção da Igualdade

Fátima Tolentino da Silva

Grêmio Recreativo Escola de Samba Chega Mais

Henriqueta Tereza do Sacramento

Instituto Quadro de Esperança

Instituto Raízes

Isaías Santana da Rocha

João Batista Pires de Oliveira

Luiz Carlos Silva dos Santos

Maria Anita Falcão de Oliveira

Maria da Penha Silva

Maria do Carmo Balduíno

Movimento Nacional de Pessoas em Situação de Rua

Mulheres Unidas de Caratoíra

Núcleo de Estudos Afro-brasileiros

Olindina Cirilo Nascimento Serafim

Pastoral Povo de Rua

Projeto Africanidades Transatlânticas