Ales doa móveis e equipamentos para prefeituras do estado

A Assembleia Legislativa (Ales) realizou, na manhã desta terça-feira (1º), uma solenidade de entrega de móveis e equipamentos a prefeituras capixabas. A iniciativa faz parte da renovação da mobília da Casa, que está passando por processo de reforma e modernização. Os itens doados são móveis usados em boas condições e foram destinados a municípios do interior do estado.

As prefeituras beneficiadas foram as de Alegre, Iúna, Anchieta, Domingos Martins, Mimoso do Sul, Boa Esperança e Conceição do Castelo. A solenidade contou com a presença de representantes de todas as prefeituras e do presidente da Ales, deputado Marcelo Santos (União).

Foram entregues 12 mesas de trabalho, 11 gaveteiros, 24 cadeiras, 10 armários, 2 sofás, 30 microcomputadores, 8 monitores, 1 mesa de reunião e 1 armário de aço.

As prefeituras poderão utilizar o material em setores administrativos, escolas, unidades de saúde ou onde houver maior necessidade, contribuindo para a melhoria dos serviços públicos nos municípios.

Durante a cerimônia, o presidente da Assembleia, Marceo Santos (União), destacou a importância da iniciativa. “Pela primeira vez na história da Assembleia Legislativa faz uma doação para os municípios, principalmente os municípios que precisam desses equipamentos, esses materiais aqui de escritório. Eu estou falando não só de mesa, não estou falando só de cadeira, estou falando de computadores também, que sofreram uma manutenção feita aqui pela Casa, e com a aquisição de novos computadores, nós estamos fazendo a doação para esses municípios”, destacou.

O prefeito de Anchieta, Léo Português (PSB), agradeceu a doação e disse que o material será muito utilizado no município. “Gratidão é a palavra que nos resume no dia de hoje por estar aqui recebendo esses móveis, esses equipamentos da Assembleia Legislativa. Somos gratos por esse momento de doação, de recebimento de equipamentos, que serão muito úteis para a nossa cidade de Anchieta”, opinou.

O sentimento de gratidão também é o do prefeito de Iúna, Romário Batista Vieira. “Gratidão e agradecer ao nosso deputado Marcelo Santo pela generosidade que está tendo junto ao nosso município. Esses móveis e materiais serão de grande importância ao nosso município. E não só o nosso município, todos os municípios estão recebendo esse material. Então, hoje aqui é agradecimento e parabéns a toda a equipe da Assembleia”, disse.

