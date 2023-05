Ales decreta luto pela morte de Mário Da Vitória

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) decretou luto oficial em virtude do falecimento de Mário Leôncio Da Vitória, pai do ex-deputado estadual e deputado federal Da Vitória (PP). O Ato 1.480, decretando luto oficial de três dias, foi publicado em edição extraordinária do Diário do Poder Legislativo (DPL) desta quinta-feira (25).

Em suas redes sociais, o deputado Da Vitória comunicou a morte do pai, que tinha 96 anos, na tarde desta quinta-feira e fez uma homenagem. “Descanse em paz, meu herói. Obrigado por tudo. Por ser a referência e base da nossa família. Você deixará saudade e lembranças boas pra sempre.”

Fonte: POLÍTICA ES