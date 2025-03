Ales debate prevenção a eventos climáticos extremos em Mimoso

Mimoso do Sul será palco de uma audiência pública nesta segunda (24). A partir das 15 horas, a câmara de vereadores recebe deputados, demais autoridades políticas e cidadãos para debater como anda a reconstrução da cidade, fortemente afetada pelas chuvas de março de 2024.

A iniciativa é da Comissão de Saúde em conjunto com a Frente Parlamentar (FP) de Enfrentamento às Enchentes na Região Sul, ambos colegiados presididos pelo deputado Dr. Bruno Resende (União). O encontro também será espaço para debater ações de contenção contra enxurradas.

“O objetivo da nossa reunião da frente parlamentar é que os governos apresentem as ações relacionadas à reconstrução de Mimoso do Sul e das cidades atingidas pelas fortes chuvas, mas também quais medidas de prevenção de tragédias estão sendo tomadas”, pontua o parlamentar.

De acordo com o presidente da FP, é hora de prestar contas à sociedade local sobre os investimentos feitos pelo governo do Estado.

“O que nós queremos não é apenas que as cidades sejam reconstruídas, nós queremos proteger a população em relação a futuros eventos climáticos. Precisamos reconhecer que vidas foram perdidas e nós não podemos permitir que isso aconteça novamente”, completou.

Memorial

A expectativa é que ao lado do prefeito Peter Costa (Republicanos) – que participará da audiência – o deputado Dr. Bruno inaugure um memorial das vítimas das enchentes na Praça Coronel Paiva Gonçalves.

Com as fortes chuvas que caíram em março do ano passado, o Rio Muqui, que corta a cidade, transbordou. As enchentes causaram 18 mortes e atingiram quase 4 mil imóveis, entre casas, escolas e instituições de saúde, igrejas, comércios. A atividade rural também foi impactada.

Embora Mimoso tenha sido o local mais devastado, as chuvas causaram estragos em 12 municípios da Região Sul capixaba, totalizando 20 mortes. Há ainda uma pessoa desaparecida até hoje.

A Assembleia Legislativa (Ales) atuou fortemente para garantir que as pessoas acometidas pelas chuvas fossem amparadas o mais rápido possível por meio das proposições que passaram pela Casa.

Fonte: POLÍTICA ES